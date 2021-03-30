綠鬣蜥疑尋覓產卵地 嘉義民宅門前攀爬險闖進屋

嘉義縣中埔鄉辜姓民眾今天下午返家時，發現家門前竟然攀爬一隻外來物種綠鬣蜥，嘉義大學生物資源系協助捕捉，發現是隻懷孕母蜥，推測是在尋覓產卵地。

辜姓民眾說，最近才從嘉義市區搬到中埔鄉，先前只聽說中埔臨近八掌溪與赤蘭溪流域，有綠鬣蜥出沒，沒想到會出現在自家門口，還試圖拉開門進到屋內。

辜姓民眾通報嘉義縣農業處處理，農業處則請嘉義大學生物資源系研究助理何篤誠協助捕捉。何篤誠說，這隻綠鬣蜥身長約80公分，是隻懷孕母蜥，身上發現有多處空氣槍射擊傷口，推測母蜥是在尋覓產卵地。

何篤誠指出，嘉義的綠鬣蜥大都出現在八掌溪、赤蘭溪一帶，綠鬣蜥交配、產卵期從11月到隔年3月，母蜥會尋覓適合的地方產卵；今天發現綠鬣蜥的民宅，離水源有段距離，牠是因為受到驚嚇，脫離群體生活，還是棲息地環境改變進行遷移，需進一步瞭解。

農業處表示，目前委託嘉義大學生物資源系助理教授陳宣汶團隊，進行綠鬣蜥防治，縣民發現綠鬣蜥可以通報縣府農業處或消防局，就會轉報給他們處理。今天捕獲的母綠鬣蜥已安置在嘉大研究室。