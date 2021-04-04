他拿自己的血餵養「水蛭」新寵 稱每隻個性都很獨特

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，美國一位匿名人士養了4隻水蛭，還用自己的血餵養牠們，認為水蛭是很棒的寵物，且每隻都有獨特的性格。

報導指出，這名飼主以一隻300美金（約合新台幣8500元）的價格購入4隻水牛水蛭（buffalo leech）直誇自己的寵物「充滿好奇心且令人感到驚奇，體型又能長得很大。」

飼主說當中有幾隻水蛭食量比較大，不過吃飽後就會很心滿意足的小歇片刻、喝喝水。飼主坦承水蛭吸他第一口血時他感覺有點痛，但在那之後「即使體積大的水蛭吸血都不會有什麼感覺。」

報導指出水蛭唾液裡含有的抗凝血功能，叮咬的傷口能癒合且不會留疤，只是有時可能需要幾天的時間才能止血，過往醫生曾使用水蛭這種特性治療傷口，也曾是中世紀醫師治療頭痛的妙方。

水牛水蛭是全球600多個水蛭品種其中之一，並非所有品種都嗜血。這些蠕動的寄生蟲身上最多有8對眼點，可用來偵測潛在獵物。飢餓的水蛭能感應到人身上的體溫及呼吸中的二氧化碳，最後會用嘴巴和底部吸盤吸住你。

水蛭的大腦分佈在32個身體部位，雖然雌雄同體仍需要另一個配偶才能繁殖下一代。