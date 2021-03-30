影／又急又氣！幼貓雙腳站立跟吸管槓上了 網笑：在練拳擊嗎

吸管對人類而言，是喝水喝飲料時方便的道具。不過對其他動物來講，就不是那麼好用的東西了。最近有支小貓嘗試用吸管喝水，卻始終不得其門的影片，引起許多網友的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，youtube頻道「RM Videos」最近在網路上分享一段影片。影片中有隻黑色，外表看起來明顯還年幼的小貓，嘗試想咬住眼前的一根飲料吸管，然而不管嘗試幾次，都無法好好掌握到吸管的動向，直到影片結束仍沒有成功。

雖然挑戰失敗，不過小貓咪奮鬥的萌樣，引起許多網友的關注。影片發表至今觀看數已經突破360萬人次，並有6000多則留言。網友們紛紛表示「忘了吸管吧，這隻貓已經能兩腿站立，重點是可愛到翻」、「我不敢相信有人居然會按不喜歡這支影片」、「其實他不是要喝飲料，他是在練拳擊」。

也有網友揣摩貓咪的心境，留言「那群奴才怎麼做到的？他們每次都一派輕鬆」、「讓我喝可樂啊」、「該死的奴才和他們的邪惡發明」、「我該成為一位人類，所以我應該要用吸管來喝汽水」、「貓掌根本沒用啊」、「要冷靜！奴才辦得到，我一定也辦得到」。