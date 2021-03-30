影／「熊」稀客超會享受！ 度假小屋爽爽泡湯賞美景

美國男子特伯尼（Todd Trebony）20日跟家人到當地田納西州山區度假，期間一名「熊」訪客意外來到特伯尼的屋外，特伯尼還捕捉到牠享用設施的珍貴畫面。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，熊起先在特伯尼的露臺徘徊，接著竟用爪子測試外頭浴池的水溫，確認沒問題後，牠很快爬進熱水浴池，一下在蒸氣裊裊的浴池享受著山水美景，一下又在池裡恣意悠游。熊在浴池徹底享受15分鐘後踏上歸途。

田納西州野生動物資源局表示，田納西州許多地區的春季和夏季，常在人住所附近看到熊：「一年中的這個時候較難取得天然食物，而熊可能會尋找較容易取得的便餐。熊的嗅覺非常好，可能被某種食物吸引而來。」

網友MissBeeEmm直誇泡湯熊好可愛：「這段影片讓我大笑不止，熊可能度過了不太好的一天，想暫時歇歇腳。」網友crochet祝福這隻熊：「希望牠好好享受到了！」網友kylotheawesome則跟特伯尼開玩笑說：「希望度假村退了你一些房錢。」