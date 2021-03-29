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小心勿近！數百隻「邪惡之眼河豚」擱淺海灘 比氰化物更具殺傷力

聯合新聞網 / 綜合報導
英國海洋生物博士日前在南非開普敦海灘發現數百隻魚群擱淺在沙灘上。圖／取自dailymail
英國海洋生物博士日前在南非開普敦海灘發現數百隻魚群擱淺在沙灘上。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國海洋生物博士格理麗（Tess Gridley）日前跟家人到南非開普敦海灘散步時，發現數百隻魚群擱淺在沙灘上。

南非政府稍後證實該魚種為「白點寬吻魨」（Amblyrhynchotes honckenii），又有「邪惡之眼河豚」（evileye pufferfish）別稱，是棲息在水深達400公尺礁石區、體長可達30公分的致命魚種。政府警告當地民眾不要靠近，目前已知有一隻狗因誤觸這些魚群而身亡。

南非環境漁林署在一份聲明中表示，白點寬吻魨身上有河魨毒素，這種強力的神經毒素比氰化物更具殺傷力，會導致呼吸衰竭死亡，且目前無有效解毒劑。警告遛狗人士帶寵物遠離，如果狗不慎吃到這些魚，「請立即催吐並緊急送狗進獸醫院。」

報導指出此次大批白點寬吻魨擱淺的原因仍不明，有可能因為魚群大規模求愛或在大浪衝擊下膨脹身體，最終被吹上岸。

先前大批魚群還曾因一種稱為「紅潮」（red tides）的海洋災害擱淺，紅潮是指海洋在某段時間、範圍內，某些微小的浮游植物、原生動物或細菌增生，導致水體變色並產生天然毒素。但是南非環境漁林署稱目前找不到任何造成海水出現紅潮的因素。

格理麗提醒民眾到戶外要隨時保持警覺，並可以透過社群網站回報或分享他們發現的異常現象，讓人們獲取更多海洋環境知識。但她認為民眾不用過度擔心這類現象，因為「自然系統中本來就會不時發生這些事件。」

南非 河豚 獸醫 沙灘

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