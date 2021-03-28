鳥友協尋繫放黦鷸未果 澳洲團隊指牠還在台灣

澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放1隻瀕危水鳥－黦鷸22日抵達台灣，澳洲團隊請台灣鳥友協助確認是否平安，鳥友協尋還沒發現牠的蹤影，澳洲團隊昨天收到發報器訊息顯示牠仍在台灣。

參與澳洲昆士蘭大學研究團隊的行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員林大利今天表示，這隻黦鷸背有衛星發報器（右腳繫有綠足旗AAD），從發報器訊號得知牠從澳洲飛了6000多公里，於22日抵達台灣，第一站在高雄市路竹，後來到台南學甲濕地、急水溪附近滯留。

林大利指出，根據昨天接收到的發報器訊息顯示，這隻黦鷸還沒有離開，仍在台南學甲濕地、急水溪一帶活動，澳洲團隊透過臉書（Facebook）發布訊息，希望台灣鳥友協尋，確認這隻繫放的黦鷸是否平安，但至今仍沒有鳥友確認發現、拍到牠的身影。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，自從澳洲團隊發布協尋訊息後，不少鳥友前往學甲濕地一帶尋找，幾名擅長拍照學會志工也加入尋找行列，但因這個區域腹地不小，鳥類又會到處飛，志工們這幾天選擇幾個地點守候，至今仍沒有發現這隻黦鷸蹤影，將會持續尋找。

邱仁武說，黦鷸很少在台灣出現，有研究指出牠們主要在西伯利亞及中國東北繁殖，冬天到東南亞、澳洲、紐西蘭等地度冬，這隻澳洲團隊繫放的黦鷸可能是在北返繁殖地途中經過台灣，應該不會停留很久。

黦鷸又名「紅腰杓鷸」，體長60多公分，是鷸科水鳥中體型最大的鷸，喙部與大杓鷸並列為鷸科中最長者，主要分布於太平洋西側與澳洲沿岸。