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「貓堅強」跌落煙道被困37天奇蹟生還 獲救時已瘦成皮包骨

香港01 / 陳進安／報導
小虎在缺水缺糧下被困足足37天後竟奇蹟生還，被稱之為「貓堅強」。（紅星新聞）
小虎在缺水缺糧下被困足足37天後竟奇蹟生還，被稱之為「貓堅強」。（紅星新聞）

2008年汶川大地震期間，有豬隻被埋廢墟之中撐過了36日，故被取名「豬堅強」。近日，再有動物在逆境中大難不死，今次主角為四川自貢市一隻貓咪「小虎」，牠從16樓的煙道跌落至1樓，在缺水缺糧下被困足足37天後竟奇蹟生還，被輿論稱之為「貓堅強」。

據了解，小虎是市民鍾敏所養的其中一隻寵物貓，今年2月13日，當鍾敏吃完晚飯，上樓頂花園打算餵貓時，卻發現3隻貓咪只剩下兩隻，小虎無故失蹤了。據其回憶，其實吃飯的時候家人曾聽到幾聲響動，但由於以為只是貓咪們玩耍打翻了東西，遂不以為然。鍾敏母親一度猜測小虎可能是掉進煙道，但大家都認為以小虎身形和6公斤的體重來看，這不可能發生。最終，家人們認為小虎可能只是受外來貓咪影響，出去玩耍了。

不過，經四處尋找無果後，鍾敏還是在當晚發布了尋貓啟事，希望有鄰居能發現，可惜苦等多日毫無消息。鍾敏還稱，小虎失蹤後，另外兩隻貓咪因太想念同伴，均胃口大減。

事發逾一個月後，正當一家人束手無策之際，1樓住戶楊先生本月20日起連續兩天隱約聽見貓的叫聲，且聲音都是來自廚房，遂感覺不對勁。由於妻子懷疑貓身處煙道，楊先生遂取下廚房吊頂的扣板並站上凳子，把頭伸到吊頂內一探究竟，結果果然確認貓的位置。回想起鄰居一個月前的尋貓啟事後，楊先生趕緊在業主群組公開情況。

至22日，鍾敏母親及鍾敏本人先後來到楊先生家確認，這時楊先生爽快表示要砸開煙道救貓，眾人於是借來了工具行動，最終成功把小虎救出。整整37天後，小虎已經瘦骨嶙峋，精神也非常差，被緊急送到寵物醫院搶救。據悉，小虎到院時僅有1公斤重，瘦了足足約5公斤，且存在嚴重脫水、肝臟受損、情緒不佳等問題，餓得連輸液管都試圖咬來吃。

幸好，經過治療，小虎已有所好轉，目前已出院回家進行康復性飼養，而其非凡的經歷也快速傳開，被眾人尊稱為「貓堅強」。至於被砸壞的煙道，雙方都主動表示願意承擔維修費用。

延伸閱讀：

汶川大地震「豬堅強」登「百歲高齡」　瘦骨嶙峋無法站立

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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 寵物 失蹤

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