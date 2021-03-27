流浪狗被綁車後「以時速80km拖行」四腳掌遭磨平慘死

南韓日前發生一起非常離譜的虐狗事件，據當地動保團體「動物自由連帶」接獲民眾提供行車器錄器影像可見，有一隻流浪狗被用一條鎖鏈綁在車後，而車子卻持續以時速80公里的高速行駛，流浪狗活生生遭拖行許久，最後四隻腳掌慘被磨平，整條道路上佈滿流浪狗的血跡。

據南韓動保團體《動物自由連帶》指出，這起殘忍的事故發生在本月7日上午於慶尚北道的某條國道上，有駕駛意外發現一輛黑色的越野車以時速60至80公里的高速行駛，並在車後用一條鐵鍊綁著一隻流浪狗，讓該隻流浪狗早已奄奄一息。

該名目擊的駕駛對此表示，看到當下便決定迴轉跟緊該車，沒想到才發現該車經過的道路上早已遍佈流浪狗的鮮紅血液，而當眼前的越野車臨時停在路邊時，該名駕駛才發現該隻流浪狗的四隻腳掌都被嚴重磨破。

事後，據舉報者的觀察行車紀錄器影像發現，流浪狗的身體上並無特別致命的外傷，但四肢卻充滿各種傷口與血痕，研判是該名駕駛故意將流浪狗綁在車後，而流浪狗為求站穩而死命奔跑，使四肢腳掌都被嚴重磨破皮，最後卻不敵高速的行駛速度而喪命。目前《動物自由連帶》已向警察署提供相關證據影像，正待警方處理中。