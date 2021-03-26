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超大型喵星人！2歲巨貓體型匹敵半個人 網友不可置信：這真的是貓？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友所飼養的襤褸貓雖然才兩歲，但體型足足有半個人大。圖擷取自twitter
一位日本網友所飼養的襤褸貓雖然才兩歲，但體型足足有半個人大。圖擷取自twitter

貓咪是常見的寵物，一般的貓咪體型大小，通常都適合飼主抱在手中。不過最近有日本網友分享了他家的寵物貓，居然足足有半個人大，照片貼出後引起許多網友的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位twitter網友「WeUADL1Ws02osvw」最近在網路上，分享一張她與寵物貓「haku」的合照。從照片看起來，她所飼養的貓咪尺寸明顯大了一號。在主人抱著的情況下，居然幾乎把主人的半身給檔在了鏡頭前。

WeUADL1Ws02osvw表示haku今年其實才2歲而已，由於襤褸貓可能會長到4歲，因此未來還有變更大隻的可能，擔心有一天或許自己都抱不起來。襤褸貓與布偶貓類似，但在註冊分類上有些微差距。和其他貓不同，襤褸貓個性比較不怕生，最多可達到9公斤，本來就算是比較大型的貓。

網友們則表示「好可愛喔」、「貓咪有這麼大隻的！？」、「我家的襤褸貓也滿大隻的」、「這真的是貓嗎」、「好想看他洗澡的樣子笑笑」、「超引人注目的」、「毛色好漂亮喔」、「好大隻又軟綿綿的樣子好可愛」、「好像聖伯納犬」、「第一次看過這麼大隻的貓，好想抱抱看」。

日本 貓咪

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