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太爽了吧！壁虎靠澡盆仰天長嘯 網友笑：泡溫泉的大叔嗎
許多人習慣泡澡時，雙手自然擺在浴缸周圍，呈現徹底放鬆的姿勢。最近有位日本網友，就拍到身為爬蟲類的壁虎，意外的秀出極為類似的姿勢，逗趣模樣引起許多網友的好奇。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位喜歡觀察爬蟲類生態twitter網友「reptiles_p」，最近在網路上分享照片。照片中，有隻飼養的豹紋壁虎正坐在一個碗型的容器中，頭朝上，面帶笑容的張開大嘴包。非常近似人類在泡澡時，感到舒適放鬆，情不自禁露出的神情一般。
いいの撮れた#ヒョウモントカゲモドキ#レオパードゲッコー#レオパ pic.twitter.com/8FH8lY8KSR— ぽに@爬虫類 (@reptiles_p) March 18, 2021
reptiles_p解釋，這隻壁虎當然不是在泡湯，舒服到仰天長嘯。他張大嘴巴的原因，其實是因為飲水器的出水口就在正上方，所以準備喝水。然而就是這個時機，實在太像舒服泡澡的人了，網友因此覺得很稀奇，於是就把畫面捕捉下來。
其他網友也表示「好像在泡溫泉一樣好舒服」、「根本泡澡的大叔」、「是在打呵欠嗎」、「這時機抓得太好了吧」、「好棒的照片，被治癒了」、「好可愛喔」、「（哼歌聲）邦邦邦邦邦～」、「準備進化成眼珠老爹囉」、「原來上顎是長這樣啊」。
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