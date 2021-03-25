預防虐待動物者擴大暴力 新北鎖定通報列入觀察

虐待動物者也可能對兒童、少年、或婦女、老人施暴。新北市府動物保護處鎖定持刀戳狗、騎機車拖狗、以空氣槍射狗的3名虐待動物者，通報社工員關懷訪視，預防他們對家人暴力。

新北市動物保護防疫處今天表示，根據美國司法部檢察官研究協會與美國防止虐待協會（ASPCA）所做的研究報告，查緝「動物虐待」是預防犯罪和社會暴力的指標。從施虐者的行為，往往可追蹤到遭暴力虐待的兒童、青少年、婦女或老人。

依據研究，施虐者往往藉虐待動物，對家庭暴力被害人表達權力控制、藉以孤立被害人，製造恐怖氣氛、使心生畏懼，噤聲不敢與外界聯繫，並順服施虐者。若被害人企圖自主、獨立，施虐者會藉虐待動物來報復，或藉此羞辱被害人。

市府表示，近年各地虐待動物、家庭暴力案件增加，因彼此有相關性，故加強「社會工作」與「動物保護工作」的橫向聯繫與通報機制，有助於「超前部署」，維護民眾與動物的安全與生活品質。

市府社工員在訪查家暴案件時，也一併記錄是否有虐待動物的情況，視情節通報動保處；動保處在調查動物受虐案件時，也注意是否有兒童或婦女可能受虐，及時通報社工人員，比對高風險家庭的資料。

動保處今天表示，與新北市警局和社會局建構「社會安全網」，查獲重大虐待動物案件後，會將相關提供個資內部通報社會局比對，由社工前往關懷施虐者的家庭。

動保處說，通報的3起虐狗案都相當惡劣，有1起是持刀戳狗傷害犬隻，另一起是機車騎士載狗，但中途狗跳車後，仍惡意拖著狗往前騎。第3件是警方查辦一名台南市民持空氣槍到北部射狗案。

市府說，依家庭暴力防治法規定，醫事人員、社工員、教育、保育員、警察、移民人員等有通報義務，動物保護檢查員、獸醫雖無義務通報，但橫向聯繫有助及早發現可能受虐的家庭暴力被害人。

市府說，平時會訓練第一線人員提高專業敏感度與觀察能力。針對新北動保處通報個案，比對高風險家庭資料庫後發現，虐狗者並沒有家暴紀錄，也非高風險家庭對象，仍會持續橫向通報防範未然，持續打造動物友善都市。