開車目擊「黑熊大戰野豬」 網震驚：像看《國家地理》頻道

這畫面不是動物節目！日前美國有網友到田納西州大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）遊玩時，意外在公路旁目擊一場熊豬大戰，場面激烈得有2條行車線的車輛停下「觀戰」並拍攝PO網，雖然黑熊的體型比野豬大上一倍多，但卻變成一場耐力戰。網友稱剛看到黑熊時以為牠是咬住熊寶寶，後來才發現黑熊在捕食，形容像在觀看《國家地理》節目。

事件發生於周二（23日），有網友在該州的大煙山國家公園附近目擊一場野生動物大戰，令路過民眾紛紛停車拍攝。其中1名目擊者Philip Talbot當時和親友遊覽凱茲灣間（Cades Cove），離開時經過塞維爾縣（Sevier County）的Pittman Center城鎮附近高速公路，看到有隻黑熊在獵食，停車觀看的車輛阻擋了2條行車線。

Talbot指黑熊想將野豬拖走，但野豬並沒有輕易認輸，牠們看起來都因為對抗敵方而顯得疲累，目擊者們都在車內觀看。在他們站起身觀看前，還以為黑熊是和小熊在玩耍，但突然間黑熊卻展開攻擊，才知原來牠面對站的是一頭野豬，野豬開始尖叫，「像在《國家地理》看到的畫面一樣」、「這是我見過最瘋狂的事情」。

從畫面所見，黑熊在公路旁邊咬住野豬，使勁想扯著牠走上坡，野豬奮力抵抗，不停發出叫聲，黑熊將野豬拉上幾步後，野豬又慢慢退回去，黑熊的體型其實比野豬大上一倍，黑熊大力一拉想將野豬摔上坡，但仍被野豬脫身，退回坡下。黑熊氣得飛撲向野豬，牠們在坑道上扭作一團，熊豬對峙就這樣爭持了許久。

鏡頭一拉近，野豬的頸已被黑熊咬傷，但始終難以將野豬拉離坑道，野豬實際上已無力抵抗，但黑熊又無法將牠拉走，最後黑熊獨自爬上山坡離去，再遠遠望向野豬和圍觀車輛。

田納西州野生動物資源局（TWRA）稱，大煙山上見到黑熊很平常，健康的雄性黑熊體長4至7呎（約1.2公尺至2.1公尺），重達500磅（約226公斤），當時已進入春季，意味著黑熊結束冬眠、走出巢穴覓食。

TWRA發言人Matt Cameron指，雖然黑熊是雜食性動物，但牠們飲食中的植物佔了約90%，只會吃很少的肉。不過，如果牠們剛剛從冬季巢穴中醒來時，牠們會急著出去找各類食物，並捕捉一些年輕、生病或受傷的動物。他也提醒遊客要保持警惕，不要讓黑熊找到人類的食物，包括將食物遺棄到垃圾桶、給牠們吃寵物糧食等。

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文章授權轉載自《香港01》