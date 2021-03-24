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大難不死！她撿到可愛小章魚 知道「真實身分」狂哭3小時
美國女子菲麗普絲（Kaylin Phillips）日前在社群平台分享她大難不死的經歷。當時她在峇里島海灘看見一隻色彩繽紛、身上佈滿點點的小章魚，還把小章魚放在手中把玩，但她萬萬沒料到這種名叫「藍圈章魚」（bluering octopu）竟是世界上毒性最強的動物之一。
菲麗普絲說她手捧著藍圈章魚，朋友則是在章魚身上澆水，倆人看著章魚在菲麗普絲手上爬行。她當天一共發現2隻藍圈章魚，還試著餵牠們吃橘子，跟牠們玩了整整20分鐘。等她發現小章魚的真實身分後，打電話給父親狂哭3小時慶幸「自己還活著」。
菲麗普絲提到藍圈章魚體積雖小，但身上釋出的毒液，足以在數分鐘內殺死26名成年人類。牠們的咬痕很小且被咬的人通常沒有疼痛感，直到呼吸困難或肌肉癱瘓時才會意識到自己中毒。且目前沒有解毒劑可用。
影片至今吸引超過740萬人次點閱。網友mrbubbles991建議大家：「千萬不要在外面撿拾、觸碰或食用色彩繽紛的生物。」網友Becca則笑說：「小章魚應該是愛上妳，所以放妳一馬。」
@kaylinmarie21
Called my dad crying 3 hours later in Bali🙃 ##blueringoctopus ##bali ##uluwatu ##fyp ##imdumb ##thanksjesuschrist ##ShowerWithMoxie ##EnvisionGreatness♬ Oh No Oh No Oh No No No - Dubskie
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