快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大難不死！她撿到可愛小章魚 知道「真實身分」狂哭3小時

聯合新聞網 / 綜合報導
女子撿到毒性超強小章魚。圖／取自tiktok@kaylinmarie21
女子撿到毒性超強小章魚。圖／取自tiktok@kaylinmarie21

美國女子菲麗普絲（Kaylin Phillips）日前在社群平台分享她大難不死的經歷。當時她在峇里島海灘看見一隻色彩繽紛、身上佈滿點點的小章魚，還把小章魚放在手中把玩，但她萬萬沒料到這種名叫「藍圈章魚」（bluering　octopu）竟是世界上毒性最強的動物之一。

菲麗普絲說她手捧著藍圈章魚，朋友則是在章魚身上澆水，倆人看著章魚在菲麗普絲手上爬行。她當天一共發現2隻藍圈章魚，還試著餵牠們吃橘子，跟牠們玩了整整20分鐘。等她發現小章魚的真實身分後，打電話給父親狂哭3小時慶幸「自己還活著」。

菲麗普絲提到藍圈章魚體積雖小，但身上釋出的毒液，足以在數分鐘內殺死26名成年人類。牠們的咬痕很小且被咬的人通常沒有疼痛感，直到呼吸困難或肌肉癱瘓時才會意識到自己中毒。且目前沒有解毒劑可用。

影片至今吸引超過740萬人次點閱。網友mrbubbles991建議大家：「千萬不要在外面撿拾、觸碰或食用色彩繽紛的生物。」網友Becca則笑說：「小章魚應該是愛上妳，所以放妳一馬。」

@kaylinmarie21

Called my dad crying 3 hours later in Bali🙃 ##blueringoctopus ##bali ##uluwatu ##fyp ##imdumb ##thanksjesuschrist ##ShowerWithMoxie ##EnvisionGreatness

♬ Oh No Oh No Oh No No No - Dubskie

中毒

延伸閱讀

海灘驚見藍色類外星生物 「海裡最美的殺手」身分曝光

立百病毒致死率75%恐全球大流行 專家驚曝：台灣是高風險區

大海怪現身！漁夫撈到巨嘴獠牙大魚 約人半身長

鹽酥雞店貼「雞骨骼剖面圖」 網看傻：老闆獸醫系？

相關新聞

大難不死！她撿到可愛小章魚 知道「真實身分」狂哭3小時

美國女子在峇里島海灘看見一隻色彩繽紛、身上佈滿點點的小章魚，還把小章魚放在手中把玩，但她萬萬沒料到小章魚竟是世界上毒性最強的動物之一。

跟「護國神犬」一起工作 防檢局徵求3名領犬員

國際非洲豬瘟疫情嚴峻，防檢局今天表示，正在招募3名領犬員以維持檢疫犬組邊境查驗量能，並依據檢疫犬訓練及退休相關標準作業程...

黑熊出沒！台東向陽山屋今年頭一隻 林管處請山友留意

台東縣嘉明湖步道向陽山屋附近昨晚監測到今年第1隻黑熊出沒，林務局台東林管處呼籲山友注意安全，隨身攜帶防熊噴霧器等護具，更...

8個月大水獺寶寶「莎夏」 診斷患有先天心臟疾病

台北市立動物園協助林務局救傷收容的歐亞水獺「金莎」，去年7月9日誕下的寶寶「莎夏」，轉眼滿8個月大了，近期動物園獸醫師為...

【動物冷知識】呆萌法鬥「一直吐舌頭」怎麼辦？觀察一點免擔心

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看動物的「舌頭」冷知識！

黑琵現蹤香山濕地

新竹市香山濕地3至5月是賞鳥季，北面的金城湖近日出現21隻稀有的黑面琵鷺與1隻白琵鷺，還有白冠水雞、琵嘴鴨、小水鴨一起來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。