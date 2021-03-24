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【動物冷知識】呆萌法鬥「一直吐舌頭」怎麼辦？觀察一點免擔心

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物的「舌頭」冷知識！




像是吉娃娃這類的小型犬或是法鬥這類的短顎犬，都可能會有吐舌頭的現象。




一般來說雄性單峰駱駝會經過戰爭來獲取交配權。戰鬥獲勝的駱駝是不會吐舌頭給雌駱駝看的，只有戰敗的駱駝為了得到交配權，才會像雌駱駝展示舌頭。一般來說，雄性駱駝的舌頭越大，越容易得到雌性的喜愛，駱駝的審美感覺還是比較神秘。




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