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內政部與宗教界攜手 共同響應正確放生

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部提供
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內政部今舉行第11屆宗教事務諮詢委員會第1次會議，包括佛教、道教、基督教、天主教、一貫道、回教、天理教等跨教派宗教團體共同與會，會中來自各宗教界的代表們紛紛表達支持響應正確放生，共同守護台灣的生態環境，希望藉此拋磚引玉，讓更多不同宗教的朋友共襄盛舉。

內政部長徐國勇表示，政府尊重宗教信仰文化，同時也重視生態永續，期許各宗教團體及所屬會員、民眾，共同響應「以收容領養代替購買」、「以領養代替棄養」、「以傷病救治野放」等智慧放生措施，讓每個生命都能在天地間優遊自在，不會因人為的錯誤觀念，造成生態的破壞。

內政部表示，宗教放生本是美意一樁，許多宗教團體也藉此實踐宗教慈悲心懷，倘因刻意購買人工飼養繁殖或非棲地的蟲魚鳥獸，到野地河川裡放生，反而容易造成動物不適應環境而大量死亡，放生的背後也涉及商業化、反覆捕捉、破壞自然生態平衡，以及民眾安全等問題。

近年隨著生態保育觀念提升，釋放過程對動物的傷害，外來物種對生態和環境所造成的衝擊，引發社會關注，透過這次共同呼籲，期望全國宗教團體及國人可以改變觀念。

內政部表示，這次共同響應正確放生的代表皆為內政部宗教事務諮詢委員會委員，該委員會主要由國內各宗教團體代表、專家學者組成，協助解決宗教團體面臨的問題。

內政部呼籲，宗教團體在辦理放生活動時，能結合農政保育機關，學習正確生態保育觀念，避免商業放生模式，以合宜正確、符合法令的放生方式，落實宗教對萬物慈愛關懷的心意，共同守護豐富美好的生態環境。

放生 內政部 生態保育

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