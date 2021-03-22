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大貓熊「圓寶」挑食 不喜歡的食物假裝沒看到

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「圓寶」對於食物的選擇十分有「原則」，吃東西時一定從喜歡的先著手。圖／台北市立動物園提供
「圓寶」對於食物的選擇十分有「原則」，吃東西時一定從喜歡的先著手。圖／台北市立動物園提供

貓熊寶寶「圓寶」轉眼就要9個月大了，體重也突破22公斤，近期更開始換牙，由原本的乳齒陸續更換為恆齒。動物園表示，雖然「圓寶」現在的主食仍然是母乳，但牠已經會熟練的探索各種食物，牠目前最喜歡的食物是葡萄、窩窩頭、蘋果和竹筍，就連本來不願意吃的紅蘿蔔，最近願意主動接近。

動物園表示，大貓熊寶寶通常會在7到8個月大時，開始將乳齒換成恆齒，保育員也注意到「圓寶」正在換牙中，但目前還沒有發現牠掉落的乳齒。「圓寶」吃東西的喜好非常明顯，遇到喜歡吃的東西，就會立刻伸手去拿來咬食，遇到不喜歡的食物，剛會假裝沒看見或是假裝沒手去拿。

動物園表示，保育員觀察到「圓寶」之前看到紅蘿蔔時就會裝忙，繞過或是跨過紅蘿蔔，保育員有時還特別把紅蘿蔔放到牠嘴邊，但仍被牠用「溫柔而堅定」的表情給拒絕了。幸好最近「圓寶」開始對紅蘿蔔「有好感」一些了，願意去嘗試看看。

另外，「圓寶」的生理時鐘也調得更準，動物園表示，只要到了回家的時間，保育員在樹下敲敲鋼杯，圓寶就會慢慢自動下樹，跟著媽媽奔跑回到後場，讓保育員「請熊回家任務」變得輕鬆許多。

圓寶：竹桿好吃又好玩。圖／台北市立動物園提供
圓寶：竹桿好吃又好玩。圖／台北市立動物園提供
圓圓：圓寶不可以挑食哦。圖／台北市立動物園提供
圓圓：圓寶不可以挑食哦。圖／台北市立動物園提供

圓寶 動物園 貓熊

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