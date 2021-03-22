快訊

【QA】AZ疫苗正式開打！禁忌、副作用、施打流程、疫苗地圖一次掌握

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大海怪現身！漁夫撈到巨嘴獠牙大魚 約人半身長

聯合新聞網 / 綜合報導
漁夫與張著巨嘴、滿口利牙的大魚合影。圖／取自ladbible
漁夫與張著巨嘴、滿口利牙的大魚合影。圖／取自ladbible

英國網路媒體LADbible報導，美國39歲漁夫伊薩克（Nate Iszac）本月初在阿拉斯加沿岸捕獲一條大魚，魚的身長大約跟伊薩克半身一樣長，有著大頭巨嘴、滿口利牙。

伊薩克與大魚合影後就將牠扔回水中。後證實這條魚叫做狼鰻（Wolf eel），是以甲殼類、魚類為食的肉食性生物，因巨大猙獰的頭及獠牙而有「大海怪」之稱。平常棲息在海平面下200公尺的深海裡，但也能適應濱海區潮間帶礁岩環境，成體重達15~20 kg，體長可達2公尺，能輕鬆咬碎甲殼類動物。

大魚身體約人半身長。圖／取自ladbible
大魚身體約人半身長。圖／取自ladbible

伊薩克說以前曾見過狼鰻，這次再度發現這條「海底怪獸」，內心充滿了緊張的興奮感。伊薩克知道牠們啃咬力驚人，撈上岸時格外謹慎。

伊薩克為臉書拍了幾張狼鰻的照片後就放生牠，表示狼鰻在過程中毫髮無傷，平常撈到深海魚類也會將牠們放回海裡。

一名網友看到伊薩克的照片認為狼鰻活像「現實生活中的海怪。」另一名網友則慶幸狼鰻沒咬伊薩克，「那口牙看起來太可怕了」，也有人開玩笑說：「牠只要親你一下，你就是牠的人了。」

阿拉斯加 潮間帶 放生

延伸閱讀

北海道聖伯納犬被拍到「早晚都窩在同一處雪地」 網笑：在冥想嗎

幽靈船現身！海平面出現漂浮貨輪 專家解釋：海市蜃樓現象

北海道「雨冰現象」植物凍成自然標本 網驚呼：美得像打蠟過

泰國海軍急赴船難現場 奮勇涉水救出...4隻橘貓

相關新聞

大海怪現身！漁夫撈到巨嘴獠牙大魚 約人半身長

美國39歲漁夫伊薩克本月初在阿拉斯加沿岸捕獲一條大魚，魚的身長大約跟伊薩克半身一樣長，有著大頭巨嘴、滿口利牙。

知本濕地開發光電 環團為環頸雉請命

台東知本濕地生態豐富，近期有大批環頸雉求偶繁殖，讓愛鳥人士振奮又憂心，該棲地未來將成為光電開發場域，恐讓環頸雉面臨生存危...

貓羅溪牛群／媲美非洲草原 群牛狂奔暴紅吸人潮

群牛狂奔黃沙滾滾，媲美非洲大草原的景觀，在彰化、台中交界的貓羅溪畔也看得到。飼主放養百餘頭牛逐水草而居，成為暴紅景點，大...

貓羅溪牛群／大車呼嘯、大砲搶拍 險象環生

貓羅溪畔放養牛群成景點，吸引大批遊客與攝影愛好者，堤岸上動輒數十支攝影大砲，還有旅行社安排套裝行程攬客。不過，該處有砂石...

鵪鶉列家禽 最快6月納管

台灣目前約有六十家鵪鶉場、飼養二一○萬隻鵪鶉，年產值近八億元，卻因未被列入家禽，無法取得產銷履歷，恐成禽流感防疫破口。為...

壯觀！灰面鵟鷹成群飛掠 4千多隻今現蹤彰化

春分至清明是1年一度賞鷹旺季，尤以彰化縣數量最多，「2021鷹揚八卦賞鷹活動」今天芬園鄉文德國小熱鬧揭幕，彰化野鳥學會觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。