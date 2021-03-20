爸帶長毛貓到寵物美容店剪毛 兩小時後慘變「煤炭鬼」

夏天將近，不少毛孩也準備換上清爽造型，擺脫厚重的毛髮。然而，並非每位毛孩的變身大計也順利完成，例如這頭來自日本的長毛貓Choco。因誤信傻氣貓奴，原本威武又霸氣的牠，剪毛後竟變得儼如「多啦A夢」般，別樹一格的可愛造型令牠頓時霸氣盡失。

早前，日本一名網友帶其愛貓Choco到寵物美容店，打算讓牠換上適合夏日的清爽造型，告別累贅的長毛。被蒙在鼓裏的Choco乖巧地任由美容師擺布，殊不知等待著牠的竟是無比的衝擊。

Choco身上毛髮被剪得極短，只剩下頭部一圈圓滾滾的毛髮。看上去似乎有點頭重腳輕，頭部圓得像「多啦A夢」。

被蒙在鼓裏的Choco乖巧地任由美容師擺布，殊不知等待著牠的竟是無比的衝擊。（Twitter@kohaku_komugi）

飼主其後將Choco的新造型與Twitter網民分享，瞬間逗笑一眾網友，他們亦紛紛大讚Choco可愛。

飼主又補充指，家人們其實也頗喜歡這個造型，而Choco也沒表現出任何不滿，似乎也很滿意其新造型。雖然Choco的新形象是個意外，但總算是個可愛的意外！

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文章授權轉載自《香港01》