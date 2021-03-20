快訊

阿里山大火延燒逾1天 天亮還有3處冒煙點持續陸空滅火

今天高溫炎熱！周日天氣劇烈變化 全台大降溫

北海道聖伯納犬被拍到「早晚都窩在同一處雪地」 網笑：在冥想嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
北海道一位網友發現路邊有隻聖伯納犬，疑似因為怕熱，竟然從早到晚都趴在同一個雪堆上動也不動。圖擷取自twitter
北海道一位網友發現路邊有隻聖伯納犬，疑似因為怕熱，竟然從早到晚都趴在同一個雪堆上動也不動。圖擷取自twitter

有許多狗狗不怕低溫，其中聖伯納犬又特別耐寒，反而無法待在炎熱的地方，因此常被訓練為雪地救難犬，甚至在瑞士還曾有聖伯納犬，留下救助過40人的生涯紀錄。最近日本網友的一張有趣照片，更證明了聖伯納犬的這個特性。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，居住在北海道的日本twitter網友「komachi8991」，最近在網路上分享，表示他在某天早晨、晚上行經同一路段時，都看到有一隻聖伯納犬趴在路邊的積雪中，姿勢更是從早到晚基本沒變，讓他非常好奇。

Komachi推測，這隻聖伯納犬應該是因為覺得積雪上的溫度剛好，才會一直賴在那邊。雖然當時北海道的溫度在零度上下，但或許對連暴風雪都不怕的聖伯納犬來說，還是稍嫌熱了一些。Komachi表示，平常他也會看到同一隻聖伯納犬在附近徘徊，但像現在這樣從早到晚都趴在同個地方還是第一次。

網友們則表示「居然都是在同個地方」、「果然他很喜歡雪」、「好像他的排汗功能不好，所以就是單純喜歡冷的地方」、「狗狗都喜歡雪…我懂的」、「好可愛喔」、「很舒服的樣子」、「就這樣過了一天」、「『其實我在冥想，不要跟我說話…zzz』」、「根本是天然的冷床」。

日本 北海道 寵物

延伸閱讀

影／飯飯沒了！柴柴崩潰哭倒在地上 網友笑：三歲小孩嗎

北海道報春地標！深埋2米大雪中的自動販賣機「探出頭了」

刺蝟冬眠無法見客 動物園方出奇招派「鬃毛刷」上場

影／開車突遇野鹿大軍「飛躍馬路」 網友：最後那隻是忍者！

相關新聞

北海道聖伯納犬被拍到「早晚都窩在同一處雪地」 網笑：在冥想嗎

有許多狗狗不怕低溫，其中聖伯納犬又特別耐寒，反而無法待在炎熱的地方，因此常被訓練為雪地救難犬，甚至在瑞士還曾有聖伯納犬，留下救助過40人的生涯紀錄。最近日本網友的一張有趣照片，更證明了聖伯納犬的這個特性。

影／全台首次黑鳶巢位直播 意外記錄野火逼近驚險時刻

屏科大鳥類生態研究室近日在林務局支持下，架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，讓社會大眾即時觀察難得一見的黑鳶巢內影像，就...

小虎鯨東海岸擱淺死亡 研判迷航衝上岸

一隻小虎鯨擱淺在東河溪口，民眾發現時已死亡，台東縣政府保育人員研判，可能迷航衝上岸擱淺死亡，已由國立成功大學帶回研究

北市石虎寶寶開眼了！卡位喝母奶還會「大打出手」

台北市立動物園出生的三隻石虎寶寶，其中兩隻個體已經在13日齡時睜開眼睛，現在17日齡的寶寶們狀況已較穩定，動物園表示，媽...

紅猴逃跑3天被逮 至少隔離14天

台北市立動物園非洲區逃脫的紅猴「男道」，逃脫三天後，園方在昨天上午8點40分發現誘捕籠已成功捕獲「男道」，預計下周將安排...

紅猴「男道」逃跑三天被逮 回家後最少隔離14天

台北市立動物園非洲區逃脫的紅猴「男道」，逃脫三天後，園方在今天上午8點40分發現誘捕籠已成功捕獲「男道」，預計下周將安排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。