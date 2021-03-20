北海道聖伯納犬被拍到「早晚都窩在同一處雪地」 網笑：在冥想嗎

有許多狗狗不怕低溫，其中聖伯納犬又特別耐寒，反而無法待在炎熱的地方，因此常被訓練為雪地救難犬，甚至在瑞士還曾有聖伯納犬，留下救助過40人的生涯紀錄。最近日本網友的一張有趣照片，更證明了聖伯納犬的這個特性。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，居住在北海道的日本twitter網友「komachi8991」，最近在網路上分享，表示他在某天早晨、晚上行經同一路段時，都看到有一隻聖伯納犬趴在路邊的積雪中，姿勢更是從早到晚基本沒變，讓他非常好奇。

Komachi推測，這隻聖伯納犬應該是因為覺得積雪上的溫度剛好，才會一直賴在那邊。雖然當時北海道的溫度在零度上下，但或許對連暴風雪都不怕的聖伯納犬來說，還是稍嫌熱了一些。Komachi表示，平常他也會看到同一隻聖伯納犬在附近徘徊，但像現在這樣從早到晚都趴在同個地方還是第一次。

網友們則表示「居然都是在同個地方」、「果然他很喜歡雪」、「好像他的排汗功能不好，所以就是單純喜歡冷的地方」、「狗狗都喜歡雪…我懂的」、「好可愛喔」、「很舒服的樣子」、「就這樣過了一天」、「『其實我在冥想，不要跟我說話…zzz』」、「根本是天然的冷床」。