聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全台首次黑鳶巢位直播 意外記錄野火逼近驚險時刻

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
器材架設完成，頻道上線前一晚，巢樹下方的墳墓區失火，無情大火差點將黑鳶巢吞噬，驚險畫面都被攝影機記錄下來。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
器材架設完成，頻道上線前一晚，巢樹下方的墳墓區失火，無情大火差點將黑鳶巢吞噬，驚險畫面都被攝影機記錄下來。圖／屏科大鳥類生態研究室提供

屏科大鳥類生態研究室近日在林務局支持下，架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，讓社會大眾即時觀察難得一見的黑鳶巢內影像，就在器材架設完成，頻道即將上線前一晚，巢樹下方的墳墓區失火，野火隨即往山坡上蔓延，無情大火差點將黑鳶巢吞噬，驚險畫面都被攝影機記錄下來。

黑鳶研究計畫負責人、屏科大生物資源博士班的林惠珊說，黑鳶巢位在屏東鄉間一處山坡上，從繁殖初期母鳥還在孵蛋，研究人員就在遠處觀察，3月3日發現第一隻幼鳥破殼，3月12日架設直播器材測試。原訂3月16日晚間直播上線，就在當天傍晚6點，直播畫面驚見濃煙和火光，原來是山坡下方的墳墓區因掃墓不慎引發火警，畫面看到黑鳶母鳥原本在巢中陪伴兩隻還毛茸茸的幼鳥，煙霧竄起時開始緊張左右張望，幾分鐘後起身離巢，兩隻幼鳥似乎還不知道大難臨頭，隨後鏡頭前出現火光，畫面超驚險。

研究室夥伴見狀緊急聯絡相關單位後趕往現場，墳墓區已有消防車在滅火，巢樹周遭卻仍有熊熊烈焰，緊急告知現場消防員，請求優先撲滅巢樹周邊火勢，消防隊員看到鳥巢後還細心互相提醒，噴水時不要波及鳥巢。林惠珊說，「好在黑鳶一家福大命大，枯枝所構成的巢體沒有被飛濺的火星點燃，僅攝影機外殼被燻黑」。

屏科大鳥類生態研究室研究員洪孝宇說，野外架設直播器材難度高，除電源和網路訊號難取得，還要面對不可預期的環境因素。直播由巢樹附近私人農場熱心提供電源，再拉數百米的電纜線穿過樹林陡坡。為避免干擾，直播攝影機架在離巢約20米外另一棵樹上，以長鏡頭錄影，透過4G網路訊號即時回傳。

洪孝宇說，火警發生後，地面灌叢和雜草被燒光，巢樹有大半的樹冠被烤焦乾枯，但這對親鳥並未棄巢。研究人員昨天重新拉設部分被燒毀的電纜線，攝影機恢復運作。

林惠珊說，二級保育類的黑鳶是台灣唯一有食腐習性的猛禽，但也會捕捉活體小動物，居住在台灣平原鄉村和淺山環境，與人類活動重疊度高，早年「老鷹抓小雞」多半指黑鳶，期待透過育雛直播讓更多人認識黑鳶生態。

野外架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，拉數百米的電纜線穿過樹林陡坡。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
野外架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，拉數百米的電纜線穿過樹林陡坡。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
巢內幼鳥。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
巢內幼鳥。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
黑鳶老鷹育雛直播頻道，直播畫面。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
黑鳶老鷹育雛直播頻道，直播畫面。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
器材架設完成，頻道上線前一晚，巢樹下方的墳墓區失火，火警發生後，這對親鳥並未棄巢，平安度過。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
器材架設完成，頻道上線前一晚，巢樹下方的墳墓區失火，火警發生後，這對親鳥並未棄巢，平安度過。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
野外架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，拉數百米的電纜線穿過樹林陡坡。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
野外架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，拉數百米的電纜線穿過樹林陡坡。圖／屏科大鳥類生態研究室提供

直播 屏科大

延伸閱讀

網美來拍美好回憶 基隆天橋拆除倒數林右昌招市民見證

《機智醫生生活》有新片！《機智露營生活》一推出就掀起國際級暴動

普亭回諷拜登才是劊子手 提議上網路直播談話

2021癌症論壇必知九件事之3／癌症疫苗

相關新聞

小虎鯨東海岸擱淺死亡 研判迷航衝上岸

一隻小虎鯨擱淺在東河溪口，民眾發現時已死亡，台東縣政府保育人員研判，可能迷航衝上岸擱淺死亡，已由國立成功大學帶回研究

影／全台首次黑鳶巢位直播 意外記錄野火逼近驚險時刻

屏科大鳥類生態研究室近日在林務局支持下，架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，讓社會大眾即時觀察難得一見的黑鳶巢內影像，就...

北市石虎寶寶開眼了！卡位喝母奶還會「大打出手」

台北市立動物園出生的三隻石虎寶寶，其中兩隻個體已經在13日齡時睜開眼睛，現在17日齡的寶寶們狀況已較穩定，動物園表示，媽...

紅猴逃跑3天被逮 至少隔離14天

台北市立動物園非洲區逃脫的紅猴「男道」，逃脫三天後，園方在昨天上午8點40分發現誘捕籠已成功捕獲「男道」，預計下周將安排...

紅猴「男道」逃跑三天被逮 回家後最少隔離14天

台北市立動物園非洲區逃脫的紅猴「男道」，逃脫三天後，園方在今天上午8點40分發現誘捕籠已成功捕獲「男道」，預計下周將安排...

沒遊客來！動物園黑猩猩爽玩視訊 邊啃瓜子邊看螢幕

受疫情影響，人們可能已經開始厭倦透過視訊與親友交流，但捷克兩家動物園內的黑猩猩才要開始享受透過大螢幕觀看彼此的新鮮日常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。