影／全台首次黑鳶巢位直播 意外記錄野火逼近驚險時刻

屏科大鳥類生態研究室近日在林務局支持下，架設全台首次的黑鳶老鷹育雛直播頻道，讓社會大眾即時觀察難得一見的黑鳶巢內影像，就在器材架設完成，頻道即將上線前一晚，巢樹下方的墳墓區失火，野火隨即往山坡上蔓延，無情大火差點將黑鳶巢吞噬，驚險畫面都被攝影機記錄下來。

黑鳶研究計畫負責人、屏科大生物資源博士班的林惠珊說，黑鳶巢位在屏東鄉間一處山坡上，從繁殖初期母鳥還在孵蛋，研究人員就在遠處觀察，3月3日發現第一隻幼鳥破殼，3月12日架設直播器材測試。原訂3月16日晚間直播上線，就在當天傍晚6點，直播畫面驚見濃煙和火光，原來是山坡下方的墳墓區因掃墓不慎引發火警，畫面看到黑鳶母鳥原本在巢中陪伴兩隻還毛茸茸的幼鳥，煙霧竄起時開始緊張左右張望，幾分鐘後起身離巢，兩隻幼鳥似乎還不知道大難臨頭，隨後鏡頭前出現火光，畫面超驚險。

研究室夥伴見狀緊急聯絡相關單位後趕往現場，墳墓區已有消防車在滅火，巢樹周遭卻仍有熊熊烈焰，緊急告知現場消防員，請求優先撲滅巢樹周邊火勢，消防隊員看到鳥巢後還細心互相提醒，噴水時不要波及鳥巢。林惠珊說，「好在黑鳶一家福大命大，枯枝所構成的巢體沒有被飛濺的火星點燃，僅攝影機外殼被燻黑」。

屏科大鳥類生態研究室研究員洪孝宇說，野外架設直播器材難度高，除電源和網路訊號難取得，還要面對不可預期的環境因素。直播由巢樹附近私人農場熱心提供電源，再拉數百米的電纜線穿過樹林陡坡。為避免干擾，直播攝影機架在離巢約20米外另一棵樹上，以長鏡頭錄影，透過4G網路訊號即時回傳。

洪孝宇說，火警發生後，地面灌叢和雜草被燒光，巢樹有大半的樹冠被烤焦乾枯，但這對親鳥並未棄巢。研究人員昨天重新拉設部分被燒毀的電纜線，攝影機恢復運作。

林惠珊說，二級保育類的黑鳶是台灣唯一有食腐習性的猛禽，但也會捕捉活體小動物，居住在台灣平原鄉村和淺山環境，與人類活動重疊度高，早年「老鷹抓小雞」多半指黑鳶，期待透過育雛直播讓更多人認識黑鳶生態。