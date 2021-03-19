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小虎鯨東海岸擱淺死亡 研判迷航衝上岸
一隻小虎鯨擱淺在東河溪口，民眾發現時已死亡，台東縣政府保育人員研判，可能迷航衝上岸擱淺死亡，已由國立成功大學帶回研究。
海巡署東部分署第一三岸巡隊今天表示，上午9時許接獲民眾通報，於東河鄉東河溪口岸發現一隻死亡鯨豚，同仁前往處理，經台東縣政府農業處保育員辨識後為小虎鯨，研判可能迷航衝上岸，不過真正原因還要鯨豚專家研究。
第一三岸巡隊表示，小虎鯨長約150公分，寬約35公分，成功大學鯨豚研究中心研判，死亡鯨豚尚有研究價值，請岸巡隊同仁協助保溫暫置，後續將由研究中心人員前往取回。
第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源。
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