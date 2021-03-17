快訊

全台「鮭魚大軍」來襲！看免費壽司改名之亂 他名字比絕句長...

又出事！北捷列車暴衝撞牆 擋風玻璃瞬間變蜘蛛網狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流浪狗守海邊一年等爺爺奶奶回家 鄰居揭心酸真相網友淚崩

香港01 / 何東緯
狗狗示意圖。 圖／Ingimage
狗狗示意圖。 圖／Ingimage

對狗狗來說，你的一飯之恩，牠們是不會忘記。

這個狗狗念念不忘，希望可以報因的故事，來自韓國的一個小島山。雖然事件是幾年前發生，但故事很是感人，值得重溫。一隻流浪狗每天都在山崖邊，望着大海像是等待着什麼。在義工向附近居民查問，才得知背後心酸原因。

這個催淚的故事，來自韓國南部的馬羅島（마라도）。故事由韓國SBS電視台的《TV動物農場》節目製作組，在2018年的10月拍攝與分享。在節目中，攝製人員介紹了一隻流浪狗Noorung，並述說了牠背後的故事。

據悉，這隻狗狗叫Noorung，一直以來牠都在島山過着流浪生活。但在一年多前，牠遇到了一對老夫婦，從此命運改變了。只是，快樂的日子總是特別短暫，已忘了從哪一天開始，狗狗Noorung再次流浪，每天都在崖邊，就算風吹雨打，被大浪淋濕，但牠依舊不肯離開。

這個感人的故事，轉眼已流傳了3年多，不少網友都想知道，這滴水之恩湧泉相報的人狗故事，會否有後續發展。不過，SBS似乎未有進一步跟進。網友們只能衷心祝福狗狗，希望牠能適應新家庭，好好活下去。

網友含淚留言，很是同情狗狗遭遇。「狗狗很有靈性，希望老夫婦能康復回來，與牠在一起」、「 滴水之恩，當涌泉相報」、「狗狗早已當老夫婦是主人了，你們快回來」、「希望新主人能善待這忠犬」、「怎麼也不願望開岸邊，就只希望第一時間見到主人回來」、「好好活下去，狗狗值得有更好的生活！」

延伸閱讀：

唐狗｜婆婆患老人痴呆忘了乖孫狗　被冷待牠仍用「愛的行動」回應

秘魯｜流浪狗站燒烤肉餐廳門外討吃　老闆一個豪邁舉動獲網民激讚

文章授權轉載自《香港01》

流浪狗

相關新聞

流浪狗守海邊一年等爺爺奶奶回家 鄰居揭心酸真相網友淚崩

對狗狗來說，你的一飯之恩，牠們是不會忘記。這個狗狗念念不忘，希望可以報因的故事，來自韓國的一個小島山。雖然事件是幾年前發生，但故事很是感人，值得重溫。一隻流浪狗每天都在山崖邊，望着大海像是等待着什麼。在義工向附近居民查問，才得知背後心酸原因。

比特犬出生就被「打瘀右眼」 憑一張滑稽笑臉吸粉變諧星

原來除了人可以是天生笑匠，連狗狗都可以呢！ 台灣有狗主在社交平台表示，家中的比特犬「黑青」天生擁有一副搞笑樣，一出生右眼就有著一圈天然瘀青，成功靠著樣子吸納無數粉絲。日前哥哥貼出黑青一年後的樣子，可見牠完全暴風式成長，手長腳長，但樣子與小時候簡直一模一樣，令哥哥笑指「還好牠的臉沒有改變」！

【動物冷知識】輕功水上漂是真的！動物水上奔跑密技曝光

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來看「輕功水上漂」的動物冷知識！

大冠鷲基隆野放 2年後現身關渡

基隆一隻雄性大冠鷲因受傷，送至台灣猛禽研究會救治316天後野放。時隔2年，上月有鳥友拍下牠挺拔的英姿，貼在臉書，研究會從...

灰面鵟鷹過境 今年恐不「塞車」

春分至清明是1年一度賞鷹旺季，尤以彰化縣數量最多，去年過境彰化天空的灰面鵟鷹高達3萬8千隻，破歷年紀錄；但彰化野鳥學會預...

台北動物園紅猴逃脫 半年第4起

台北市立動物園又有動物脫逃。非洲動物區雄性紅猴「男道」前天11時5分，趁著保育員沒把門栓扣緊，又急欲捕捉另一隻想逃脫的幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。