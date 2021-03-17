流浪狗守海邊一年等爺爺奶奶回家 鄰居揭心酸真相網友淚崩

對狗狗來說，你的一飯之恩，牠們是不會忘記。

這個狗狗念念不忘，希望可以報因的故事，來自韓國的一個小島山。雖然事件是幾年前發生，但故事很是感人，值得重溫。一隻流浪狗每天都在山崖邊，望着大海像是等待着什麼。在義工向附近居民查問，才得知背後心酸原因。

這個催淚的故事，來自韓國南部的馬羅島（마라도）。故事由韓國SBS電視台的《TV動物農場》節目製作組，在2018年的10月拍攝與分享。在節目中，攝製人員介紹了一隻流浪狗Noorung，並述說了牠背後的故事。

據悉，這隻狗狗叫Noorung，一直以來牠都在島山過着流浪生活。但在一年多前，牠遇到了一對老夫婦，從此命運改變了。只是，快樂的日子總是特別短暫，已忘了從哪一天開始，狗狗Noorung再次流浪，每天都在崖邊，就算風吹雨打，被大浪淋濕，但牠依舊不肯離開。

這個感人的故事，轉眼已流傳了3年多，不少網友都想知道，這滴水之恩湧泉相報的人狗故事，會否有後續發展。不過，SBS似乎未有進一步跟進。網友們只能衷心祝福狗狗，希望牠能適應新家庭，好好活下去。

網友含淚留言，很是同情狗狗遭遇。「狗狗很有靈性，希望老夫婦能康復回來，與牠在一起」、「 滴水之恩，當涌泉相報」、「狗狗早已當老夫婦是主人了，你們快回來」、「希望新主人能善待這忠犬」、「怎麼也不願望開岸邊，就只希望第一時間見到主人回來」、「好好活下去，狗狗值得有更好的生活！」

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文章授權轉載自《香港01》