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比特犬出生就被「打瘀右眼」 憑一張滑稽笑臉吸粉變諧星

香港01 / 劉詩韻
黑青天生右眼就有天然瘀青。 （受訪者提供）
黑青天生右眼就有天然瘀青。 （受訪者提供）

原來除了人可以是天生笑匠，連狗狗都可以呢！

台灣有狗主在社交平台表示，家中的比特犬「黑青」天生擁有一副搞笑樣，一出生右眼就有著一圈天然瘀青，成功靠著樣子吸納無數粉絲。日前哥哥貼出黑青一年後的樣子，可見牠完全暴風式成長，手長腳長，但樣子與小時候簡直一模一樣，令哥哥笑指「還好牠的臉沒有改變」！

狗主姚氏接受《香港01》訪問時表示，黑青性格乖巧很愛玩，牠出生時，大家看到牠的第一個反應都是哈哈大笑，皆因狗狗的臉長得非常幽默，天生右眼就像被人打了一拳，有一圈天然瘀青。而黑青的身體除了臉，頸及前腳是白色之外，其他部位都是黑色：「我覺得牠像穿了一套帥氣的燕尾服，有些潛水客人會說，黑青是穿了潛水衣呢！」

天生一副搞笑樣的黑青在台灣的潛水聖地——綠島頗有名氣，特殊花色時常成為眾人焦點，已經擁有很多粉絲。而且牠很愛玩水及游泳，每次都會以標準動作入水，然後一直游到忘我，故經常被人笑牠是「海狗」。日前黑青一歲生日，哥哥將牠長大後的樣子公諸同好，沒想到狗狗的樣子完全無變，簡直是原比例放大！

牠出生時，大家看到牠的第一個反應都是哈哈大笑，皆因狗狗的臉長的「非常幽默」。 （受訪者提供）
牠出生時，大家看到牠的第一個反應都是哈哈大笑，皆因狗狗的臉長的「非常幽默」。 （受訪者提供）

哥哥表示，黑青的臉是大家的歡笑來源，牠靠那樣子才吸納很多粉絲，幸好狗狗長大後，樣子沒有改變。

網友看到照片後笑指，「好可愛喔！好像一出生就被揍一拳！」、「名字取的無可反駁」、「太可愛惹，牠常出去打架嗎？」、「有畫眼影還有穿平肩衣服」、「那個黑青真的很萌～我要圈粉了」、「在肚子的時候被兄姊踢了一腳」、「跟牛奶很像」、「超有喜感欸」、「顏色很特別又好可愛」、「為啥打牠眼睛XD？」、「那圈黑青還未退嗎？叫媽媽給你一個熱雞蛋，敷一下再吃掉就會好」。

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文章授權轉載自《香港01》

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