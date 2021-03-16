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蘇花公路遊覽車撞山壁 5人失去生命跡象、30餘人受傷

大冠鷲住院316天野放 2年後網友拍下挺拔英姿

中央社 / 基隆16日電

一隻雄性大冠鷲因受傷被送至台灣猛禽研究會，經316天治療後野放，時隔2年，今年2月被拍下牠挺拔英姿，研究會開心地在臉書發文，祝牠早日找到老婆。

基隆市動物保護防疫所在民國107年3月16日接獲民眾通報，有隻受傷的大冠鷲飛至水資源回收中心後飛不走，動保所派員帶回後，將大冠鷲後送到猛禽會救傷。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏今天表示，這隻大冠鷲當時2歲，命名為藍B06，經採集血液送檢驗得知為雄性，當時藍B06不僅重度消瘦且體重才960公克，雙翅初級飛羽多處折損，全部右翅次級飛羽疑似被剪短，尾羽也有7到8根折損。

王齡敏指出，經過長達316天的治療與復健後，終於將牠養胖到1.8公斤，在接羽與練飛訓練後恢復飛行能力，當時還創下猛禽會住院最久的野放個體，藍B06於民國108年1月底野放。

王齡敏說，沒想到時隔2年，網友蘇先生臉書PO出藍B06的挺拔身影，年輕的牠已換上成鳥的羽色，而且已從野放地基隆槓子寮移居到關渡平原，希望年輕力壯的牠能早日找到老婆。

根據台北市立動物園保育網資料，大冠鷲俗名蛇鷹、蛇雕，英文名為Crested Serpent Eagle，學名為Spilornis cheela，門名為脊索動物門，綱名為鳥綱，目名為隼形目，科名鷲鷹科。

野放 獸醫師 基隆

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