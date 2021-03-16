影／欖蠵龜擱淺台南沙洲 海巡抵達現場已死亡

「有海龜擱淺在沙洲，請救救牠。」海巡署南部分署第一一岸巡隊蘆竹溝安檢所，昨天傍晚接獲邱姓漁民報案稱，王爺港沙洲有海龜擱淺，請安檢所人員前往查看。蘆竹溝安檢所人員駕駛小艇抵達現場後，發現海龜已死亡，將海龜運返安檢所安置。

成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王浩文，依據海巡人員提供現場照片研判，死亡海龜為欖蠵龜，背甲長70公分、寬50公分，後續由成功大學海洋生物及鯨豚研究中心將海龜遺體帶回，以釐清死因。

海巡署南部分署第一一岸巡隊表示，近年來海龜因海洋廢棄物而受困情事屢見不鮮，並呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，導致海洋生態環境的破壞；海巡署除平時執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，台南及高雄地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，海巡人員將立即派員前往處理，並提供各項服務及救助。