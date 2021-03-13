女飼主發高燒昏睡十小時…貓整晚陪睡親自送飯 結局笑瘋網友

有時貓咪的任性程度，往往是主人想像不到的。

有貓飼主早前表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的貓咪「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。暖心行為令她非常感動，奶茶更擔心主人肚餓，親自為她送飯，以為能解她燃眉之急，誰知結局竟然令網友笑瘋！

貓咪奶茶主人接受《香港01》訪問時表示，貓貓現時6歲半，當初是在颱風天撿到牠：「那時牠非常瘦小，我問了牠一句要不要跟我們回家，結果奶茶就跟著我們一段路。後來我找到紙箱，就先將牠放在箱內，再帶去看獸醫。」主人指奶茶很會看人臉色，每當牠亂跳上桌或是想偷咬植物，只要她輕輕出聲，貓貓都會哀怨的叫一聲，然後坐在旁邊不敢碰。

奶茶平時個性獨立，都不理人，只要一吃飽就會睡覺。主人憶述，四年前她有晚發高燒，一度燒至39度，昏睡了十多個小時，期間奶茶時不時就走入房間，視察主人情況。之後牠深怕主人肚餓，竟然想到為主人送飯，誰料奶茶送上的糧食完全令主人嚇呆，奶茶竟然叼了一大堆貓糧和一隻蟑螂給她！

飼主表示，其實自己經常發燒，現時她不舒服或不開心時，奶茶都會待在她旁邊陪睡，「我沒有看過比奶茶更貼心的貓咪，牠完全是一隻天使貓」，只是沒想到奶茶竟然會為她送上另類糧食。

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文章授權轉載自《香港01》