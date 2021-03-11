快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

國父紀念館內疑有人放巧克力毒狗 北市：未發現

中央社 / 台北11日電

台北市動保處今天說，3月8日接獲民眾反映，有人可能刻意在國父紀念館園區的草地等處放巧克力讓狗誤食，調閱監視器，初步未發現可疑人士，已通知館方，會持續注意類似情形。

民眾透過臉書（Facebook）社團「信義區三兩事」貼文提到，日前赴國父紀念館遛狗，卻發現草坪、石碑附近有巧克力，共撿到約4塊，擔憂有人蓄意放置巧克力毒狗。

台北市動物保護處動物救援隊代理隊長林庭君今天接受媒體電訪時說，3月8日獲報，國父紀念館內疑有人刻意放巧克力要讓狗誤食，民眾擔憂有人刻意毒狗，發現巧克力地點共2處，包含草皮、石碑附近，獲報後隨即派員到場。

她指出，經調閱當天監視器畫面，初步未發現有人刻意丟棄巧克力，為防止類似狀況再發生，已儲存當天監視畫面，並請館方注意後續是否有類似情形，若有異狀可隨時通報動保處。

林庭君說，建議飼主帶家中寵物出門時，應繫牽繩並隨時注意狗狀況，且不要讓狗隨意偷吃地上食物，誤食任何物品，都有可能導致狗生病。

她表示，若狗誤食巧克力，會造成神經病變，包含歪頭、原地旋轉、拉肚子等症狀，誤食過量巧克力，狗會出現呼吸衰竭而死亡，若誤食微量巧克力的狗，雖可透過身體代謝減緩狀況，但後續可能出現歪頭等後遺症，呼籲飼主應多注意寵物狀況。

巧克力 監視器 虐狗

延伸閱讀

杜汶澤現身北市果菜市場挺台灣鳳梨　誓言「推廣台灣水果到香港」

北市免費掃墓公車3/20起例假日營運 闢駛五條路線

蛙蛙文創負責人猝世 北市消保官：明協調會照開

北市闢5線掃墓公車3/20起營運 籲多利用少開車

相關新聞

恐致命！狐狸犬趁飼主外出 偷吃數條巧克力上吐下瀉

白色情人節將至，民眾若收到情人送的巧克力，要小心別讓家中毛寶貝吃到。新北市動保處提醒，貓、狗若食用到巧克力等食物，恐會導...

影／開車突遇野鹿大軍「飛躍馬路」 網友：最後那隻是忍者！

當用路人行駛在人煙稀少、植物茂密的路段時，經常得留意四周，看是否有野生動物會突然竄出，影響行車安全。最近國外的一則影片，就是用路人因為突如其來的大批野鹿，上演了一場驚魂記。

刺蝟冬眠無法見客 動物園方出奇招派「鬃毛刷」上場

早前有日本網友到動物園遊玩，卻意外發現園區內的刺蝟被換成了一把「鬃毛刷」，旁邊還放著明顯的告示牌寫著「刺蝟正在冬眠，請觀察與刺蝟長得很像的鬃毛刷」，照片曝光後瞬間逗笑30多萬名網友。

荔枝椿象大發生太惱人 釋放平腹小蜂來幫忙

3月荔枝及龍眼花期陸續綻放，荔枝椿象開始蠢蠢欲動，農委會苗栗區農業改良場針對椿象危害，研發卵寄生性天敵平腹小蜂量產技術，...

小海豹沖上岸與母失聯 群眾圍觀把牠「摸到死」

俄羅斯遠東近日一隻小海豹被沖上岸，引來當地民眾團團包圍撫摸與拍照，導致小海豹最後因承受不住龐大壓力而死去。

基隆流浪犬貓 將有後事專用箱

基隆市以往路殺曝屍街頭的浪貓浪狗，都是由清潔隊員直接收回處理，市議員張秉釣認為沒有給予應有的尊重，建議設置「浪浪後事專用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。