國父紀念館內疑有人放巧克力毒狗 北市：未發現

台北市動保處今天說，3月8日接獲民眾反映，有人可能刻意在國父紀念館園區的草地等處放巧克力讓狗誤食，調閱監視器，初步未發現可疑人士，已通知館方，會持續注意類似情形。

民眾透過臉書（Facebook）社團「信義區三兩事」貼文提到，日前赴國父紀念館遛狗，卻發現草坪、石碑附近有巧克力，共撿到約4塊，擔憂有人蓄意放置巧克力毒狗。

台北市動物保護處動物救援隊代理隊長林庭君今天接受媒體電訪時說，3月8日獲報，國父紀念館內疑有人刻意放巧克力要讓狗誤食，民眾擔憂有人刻意毒狗，發現巧克力地點共2處，包含草皮、石碑附近，獲報後隨即派員到場。

她指出，經調閱當天監視器畫面，初步未發現有人刻意丟棄巧克力，為防止類似狀況再發生，已儲存當天監視畫面，並請館方注意後續是否有類似情形，若有異狀可隨時通報動保處。

林庭君說，建議飼主帶家中寵物出門時，應繫牽繩並隨時注意狗狀況，且不要讓狗隨意偷吃地上食物，誤食任何物品，都有可能導致狗生病。

她表示，若狗誤食巧克力，會造成神經病變，包含歪頭、原地旋轉、拉肚子等症狀，誤食過量巧克力，狗會出現呼吸衰竭而死亡，若誤食微量巧克力的狗，雖可透過身體代謝減緩狀況，但後續可能出現歪頭等後遺症，呼籲飼主應多注意寵物狀況。