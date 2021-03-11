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刺蝟冬眠無法見客 動物園方出奇招派「鬃毛刷」上場

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一家動物園因刺蝟正在冬眠，不便展示，園方便出妙計以「鬃毛刷」代替刺蝟展出。圖擷自@popoyo_pyn
日本一家動物園因刺蝟正在冬眠，不便展示，園方便出妙計以「鬃毛刷」代替刺蝟展出。圖擷自@popoyo_pyn

日前有日本網友到動物園遊玩，卻意外發現園區內的刺蝟被換成了一把「鬃毛刷」，旁邊還放著明顯的告示牌寫著「刺蝟正在冬眠，請觀察與刺蝟長得很像的鬃毛刷」，照片曝光後瞬間逗笑30多萬名網友。

日本網友透過推特帳號「popoyo_pyn」分享這張照片，從照片中可見，動物園區裡應該是一隻刺蝟，但卻被偷換成了一把鬃毛刷，旁邊還放著一張告示牌寫著由於天氣寒冷，刺蝟正在冬眠所以暫停展示，「請觀察與刺蝟長得很像的刷子，等到溫暖的季節，大家再來和刺蝟見面吧！」原PO也忍不住笑回，「所以我看過刷子了」。

動物園方逗趣的一招逗笑了大批網友，大家紛紛在貼文下方留言表示，「用這個刷會很痛」、「就讓刺蝟好好冬眠吧！」、「我稱之為筆刷效果」、「這種幽默感比看到真正的刺蝟還難得」、「這位飼養員一定很愛刺蝟，好感動」。

文章意外爆紅後，原PO也再度推文回應，他表示這間動物園是免費入園參觀的，「即便需要入園費用，也會因為看到這幅景象而感到開心，我真的被逗笑了」。

日本 動物園

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