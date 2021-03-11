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影／開車突遇野鹿大軍「飛躍馬路」 網友：最後那隻是忍者！
當用路人行駛在人煙稀少、植物茂密的路段時，經常得留意四周，看是否有野生動物會突然竄出，影響行車安全。最近國外的一則影片，就是用路人因為突如其來的大批野鹿，上演了一場驚魂記。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，外國youtube頻道「STOP CHAM」在上個月底，分享一部行車紀錄器的影片。影片中，拍攝者與另一輛前方的黑色轎車，正在一處林間道路中行駛，路上來車看得出來相當稀少，一切似乎還算正常。
沒想到就在影片半途，道路左方突然竄出好幾隻野鹿，試圖橫越道路至右方。前方的黑色轎車首當其衝，立刻因為野鹿的關係緊急煞車，停靠到馬路邊，但仍被部分鹿隻蹬上車身。一隻打算回到左方叢林的野鹿，還先跳到拍攝者的車頭，才揚長而去。
這段驚險的影片發布至今，已經超過一千萬人次觀看，網友們紛紛表示「0:28誰說鹿不會飛的」、「3年前撞到過鹿，剛買半年的新車就這樣毀了」、「駕駛臨危不亂耶，給尊重」、「不是動物通過馬路，而是人類通過森林」、「最後那隻好像忍者」。
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