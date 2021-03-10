【動物冷知識】從小養比較親？小心錯誤觀念害慘毛小孩

哈囉大家好，我是帽帽！

你有養過寵物嗎？有沒有人跟你說「寵物要從小養才會跟主人親」呢？

其實幼獸是很脆弱的，幼獸最好的飼主就是他們的媽媽。

今天帽帽就拿貓咪來舉例，告訴大家為什麼「寵物不要從小養」吧！

幼貓除了一天至少需要餵食4-6次，且每一個階段餵食量都有不同外，幼貓平常在活動時若遭遇危險，通常不像成貓有足夠的能力可以逃脫並自保，也因此需要飼主花更多時間從旁照顧、監督，以防不測。

這種技術活，還是交給貓媽媽來吧！

雖然8週齡的貓咪多已斷奶不需要母貓餵養，但在行為發展上，貓咪普遍至6月齡後，才會完全脫離母貓及同儕的生活圈獨自生活。

現行針對流浪貓狗的作法TNR是誘捕、絕育、放回原地，所以等到幼貓斷奶後，可以將貓媽媽帶去結紮，以免流浪動物過多造成社會問題。

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