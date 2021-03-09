只知道團團、圓圓就太遜啦！木柵超療癒「動物園寶寶」人氣大PK

動物明星大比拼！

﻿動物園的設立，提醒人們地球上各式各樣物種的存在，需要我們共同來守護，除了具有教育意義，也成為親子出遊、約會漫步的熱門地點，園內可愛的動物們，在保育人員的妥善保護下，在網路上也逐漸吸引一群死忠粉絲，除了大熊貓團團、圓圓，還有哪些讓人一秒融化的美麗生物？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你！下次去動物園時，有機會可以目睹他們的身影喔～

image source： 臺北市立動物園 粉專





NO. 10小懶猴：麻荖

圓滾滾、黑嚕嚕的大眼睛，2020年底出生的小懶猴「麻荖」，取名字自她咖啡色絨毛，睡覺時頭埋在身體裡「一團毛球」的Q 萌外型，小懶猴是來自越南、寮國、柬埔原始森林的夜行性小可愛，麻荖總是淚眼汪汪地無辜臉，讓網友看了都直呼「麻荖XD感覺很好吃」、「好像玩具」。

小檔案

位置：穿山甲館

生日：2020年11月14日

延伸閱讀：誰說你醜？我就是覺得你可愛！十大網友最愛醜萌動物

image source: 臺北市立動物園 官網

NO 9. 歐亞水獺：莎夏

2020年許多動物寶寶誕生，天生游泳高手的歐亞水獺「金莎」在金門被保育人員救起後，也順利產下一名健康寶寶「莎夏」，擁有豐富育兒經驗的金莎，不久後也進行「虎媽式教育」，滿月後就進行下水訓練，成為捕魚高手，莎夏一臉呆萌愛睏的臉滿滿反差萌，融化一片網友。

小檔案

位置：臺灣動物區

生日：2020年7月9日

延伸閱讀：再熟都不要做！到別人家做客「10大NG行為」 第1名超常犯

image source: 臺北市立動物園 粉專

NO. 8亞洲黑熊：黑糖

亞洲黑熊因為和臺灣黑熊一樣，胸前具有天生的「白色V領」時常被搞混，兩者其實只有基因上跟生活型態的小差異，一般民眾用肉眼看不太出來，平均壽命約33年的亞洲黑熊「黑糖」今年13歲，正是活潑好動的年紀，大快朵頤吃水果的模樣超可愛！

小檔案

位置：溫帶動物區

生日：2008年12月30日

延伸閱讀：琉璃蟻、象魚、魚虎是什麼？十大熱搜動物原來溫和的牠會咬斷人手

image source: 臺北市立動物園 粉專

NO. 7黑猩猩：娃智

在保育員的照料下，台北市動物園黑猩猩進行計劃性繁殖，先前的新成員小男孩「娃智」，從出生時緊抓著媽媽不放，到現在五歲，邁入成年的「小屁孩」時期，是遊客到黑猩猩區觀賞的明日之星，近期「娃智」開始跟單身雄性相處後，個性變得沈穩，從會捉弄正在打架的黑猩猩，到懂得在隔岸觀火，就像人類般成長。

小檔案

位置：非洲動物區

生日：2015年5月17日

延伸閱讀：雲林輾狗男遭肉搜、開除！網問撞死浪浪「正確SOP」怎麼做？動保處解答

image source: 台北市立動物園 粉專

NO. 6長頸鹿：麥芽

小小長頸鹿「麥芽」，是「小麥」在2020年底誕下的寶寶，在媽媽耐心的教導下，麥芽很快就學會站立，一個月內就暴風抽高近208公分，母女兩人形影不離，一有危險小麥就會擋在麥芽前保護女兒，彼此靠在一起的進食畫面超溫馨，麥芽天生的超長睫毛，配上優雅的長脖子，被粉絲封為「小公主」。

小檔案

位置：非洲動物區

生日：2020年12月27日

延伸閱讀：讓人抓不出破綻的超自然「照騙」！十大網美必備拍照APP趕快筆記

image source: 臺北市立動物園 粉專

NO. 5馬來貘：貘豆

馬來貘近年棲息地遭到嚴重破壞，是面臨絕種的保育動物，也因此「貘豆」的誕生，讓許多遊客爭相想親眼目睹馬來貘寶寶的真面目。貘豆取名自插畫家Cherng提案，當時命名投票時引起不少討論，剛出生有著像是「深褐色西瓜」花紋，現已經轉為黑白相間招牌色，是第4隻在木柵動物園內出生的馬來貘寶寶。

小檔案

位置： 熱帶雨林區

生日：2020年9月13日

延伸閱讀：隔著螢幕都聞到魚腥味！盤點5家「惡搞系客製蛋糕」 生日整人就靠它

image source: 台北市立動物園 粉專

NO. 4金剛猩猩：Jabali

帥氣金剛猩猩迪亞哥在園內有不少女粉斯，他與Tayari產下的小金剛「Jabali」（呷百二）也同樣超有人氣！他亮麗又圓滾滾的眼睛，比對旁邊爸爸穩重成熟的模樣，看起來相對調皮天真，一家三口同框的幸福照片，迪亞哥壯大的雙臂貼近母女，媽媽則翹腳的樣子，讓網友直呼「好像看到動畫版泰山」。

小檔案

位置：非洲動物區

生日：2020年12月27日

延伸閱讀：《全明星運動會》第二季來了！網友最關注十大備受期待選手是他們

image source: 台北市立動物園 粉專

NO. 3石虎：飛飛

「飛飛」是台北動物園收容的野生石虎，2020年底她在動物園挖洞鑽出，失蹤上演動物版「刺激2020」，是繼食蟻獸小紅翹家後的第二位逃家動物，所幸飛飛在十八天後被尋回，當時她一臉「氣噗噗」的樣子逗樂粉絲，目前在保育員的照顧下復原良好，此外，園內另隻石虎「平平」產下三隻寶寶，再次造成關注。

小檔案

位置：非洲動物區

生日：不詳（約3-4歲）

延伸閱讀：讓你瘋狂讓你渴！10大「激樂系」度假飯店 年輕人免排行程chill整天

image source: 台北市立動物園 粉專

NO. 2食蟻獸：小紅

南美洲小食蟻獸小紅2020年9月帶著女兒紅豆翹家，因為天生發展緩慢，遇到天敵只會站起來威嚇，加上當時寒流將來襲，讓園方跟粉絲們都很擔心，還好失蹤數個月後，女兒紅豆先被尋獲，後來才在深坑三區被民眾發現瘦下一公斤的小紅，在人員妥善照顧下，食慾大開地進食，讓大夥兒都鬆了一口氣。

小檔案

位置：熱帶雨林區

生日：不詳（約3-4歲）

延伸閱讀：可以帶貓咪出門散步嗎？貓奴一定要先知道的3件事！

image source: 台北市立動物園 粉專

NO. 1貓熊：圓寶

說到木柵動物園的人氣動物，就屬於圓滾滾、毛茸茸的大熊貓啦～其中剛誕生的「圓寶」是團團、圓圓的第二隻寶寶，因為動作總是輕柔淑女，所以又有柔柔、肉肉的綽號，過年期間成為民眾前往朝聖的最新熊貓明星，不管是圓寶的爸媽，還是姊姊圓仔，一直以來都擁有網路高人氣，看來熊貓的黑白魅力可說是無限大！

小檔案

位置：新光特展館(大貓熊館)

生日：2020 年 6 月 28 日

延伸閱讀：我是誰？我在哪？網友熱議北捷最容易迷路10大站體

image source: 台北市立動物園 粉專

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月02日至2021年03月02日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北動物園明星動物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

小編精選新聞不錯過，快加入

【網路溫度計LINE群組】

LINE Notify娛樂大重點 http://line.me/ti/g/Yh_lkO1Jts LINE Notify時事最精華 http://line.me/ti/g/0dJNYFTFsw LINE Notify政治大事 http://line.me/ti/g/5tC7wV3SOO 【網路溫度計telegram】 telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk



