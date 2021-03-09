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義大利忠犬每天走3km到墓地找老朋友 真相超感動

香港01 / 何東緯／報導
一位老人因病離世，狗狗用自己的方法來到墓地靜靜悼念牠最愛的主人。（facebook@Sara Sechi）
一位老人因病離世，狗狗用自己的方法來到墓地靜靜悼念牠最愛的主人。（facebook@Sara Sechi）

真摯的感情，彼此間會有無形的羈絆所牽引。這是個感動的老人與狗故事，網友看到後都大為感觸，讚嘆狗狗真有靈性。

早前，一位老人因病離世，養了7年的狗狗未能與他見最後一面。但沒想到，牠卻用自己的方法來到這個地方，靜靜地悼念牠最愛的主人。

這個令人心酸的故事來自義大利網友所分享。Sara Sechi的爸爸Leonardo在2月初，因不敵病魔而離世了。Sara傷心地辦理爸爸後事，而把爸爸的愛犬Fulmine忽略了。在葬禮後第二天，Sara留意到狗狗Fulmine不在家裏，由於平日牠也會放養外出，因此沒多加注意。但沒想到，她帶着兒子出門後，卻在一個意想不到的地方，看到了Fulmine的蹤影。

Sara回憶起早前的日子，當時她爸爸Leonardo因病入院，並要留在醫院裏觀察。「在爸爸住院期間，當有車子靠近家門時，Fulmine都會第一時間走近大門，牠希望能及時迎接爸爸回家！」令人遺憾的是，在與疾病長期鬥爭後，Sara的爸爸Leonardo還是不敵病魔去了彩虹橋。Leonardo在住院期間，一直叮囑家人要好好照顧家中狗狗Fulmine，可見他們之間的感情是有多深厚。

在爸爸Leonardo離開後，作為女兒的Sara一直忙着處理後事，幾乎把狗狗Fulmine都忘了。在出殯後第二天，Sara帶着兒子到爸爸墳前獻花，沒想到有人比他們還要早到。

「實在是件不可思議的事，因為家裏離墓地有3公里遠，我沒想過Fulmine能找到這裏。牠沒有出席葬禮，也沒有人帶過牠來這裏。我實在沒法理解，牠是如何得知這地方。」Sara說，Fulmine終於可以和爸爸重逢了，「雖然只是精神上的重遇，但我想他們真的彼此在思念對方。」

狗狗沒有出席葬禮，也沒有人帶過牠來墓地，卻每天來看老朋友。（facebook@Sara Sechi）
狗狗沒有出席葬禮，也沒有人帶過牠來墓地，卻每天來看老朋友。（facebook@Sara Sechi）

隨後的日子，Fulmine每天都會離家幾小時。鄰居們告訴Sara，他們看到Fulmine朝Leonardo的墓地方向跑去，看來牠還是很不捨得，希望到墓前探老朋友。「我認為Fulmine是被爸爸的靈魂所牽引，是爸爸把牠引領到這裏的。他們之間有着無形的羈絆，我也沒法解釋清楚。」

Sara表示，「回想從前，我爸爸是多麼疼愛Fulmine的，而Fulmine也十分喜歡爸爸。現在，我看到Fulmine露出哀傷的樣子，我也感到很難過。但我們會一起面對，一起克服，一起走出這陰霾的！」

相信Fulmine的心仍很痛，但牠有家人的陪伴，一定會重新振作起來，重拾快樂！

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文章授權轉載自《香港01》

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