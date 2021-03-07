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英國短毛貓心愛小熊被搶走 反抗怒瞪模樣獲網友讚可愛

香港01 / 何穎琪
美國的一隻英國短毛貓平時不太喜歡毛娃娃，卻對家裡的一隻熊娃娃情有獨鍾，無時無刻也要抱著它。（Instagram@maple_cat）
美國的一隻英國短毛貓平時不太喜歡毛娃娃，卻對家裡的一隻熊娃娃情有獨鍾，無時無刻也要抱著它。（Instagram@maple_cat）

很多人習慣抱著毛娃娃入睡，貓狗們其實也不例外。美國的一隻英國短毛貓平時不太喜歡毛娃娃，卻對家裡的一隻熊娃娃情有獨鍾，無時無刻也要抱著它。日前，牠的飼主嘗試從牠手上取走熊娃娃，牠隨即七情上面激烈反抗，反應相當逗趣。

3歲多的英國短毛貓糖楓（Maple）來自美國洛杉磯，牠從小就很乖巧又愛撒嬌，脾氣算是相當好。然而，牠的飼主最近發現了原來牠也有不可觸碰的「地雷區」，那就是牠最愛的熊娃娃！每當飼主嘗試拿走熊娃娃時，牠就會立即反抗，逗趣的反應被飼主拍下並分享至網上，網友們紛紛也被牠的可愛反應迷倒。

當主人伸出手要取走娃娃時，Maple緊緊的將它被在懷裡並搶回。（Instagram@maple_cat）
當主人伸出手要取走娃娃時，Maple緊緊的將它被在懷裡並搶回。（Instagram@maple_cat）

看到Maple水汪汪的大眼，誰又忍心搶走牠的娃娃？飼主最終決定放棄。Maple奮力保護娃娃的可愛舉動融化了不少網友，說不定粉絲們很快就會送上大批同款娃娃，好讓牠隨時隨地也能和小熊結伴，不怕小熊會被搶走。

Maple和娃娃行影不離，會小心翼翼的保護娃娃。（Instagram@maple_cat）
Maple和娃娃行影不離，會小心翼翼的保護娃娃。（Instagram@maple_cat）

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文章授權轉載自《香港01》

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