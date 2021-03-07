超溫馨！石虎媽照顧三胞胎 柯文哲透露等2個月將亮相

台北市立動物園上周添喜，收容照養的石虎平平產下三胞胎，台北市長柯文哲今天也在臉書透露，再等兩個月，石虎媽媽應該就會帶著寶寶們亮相，敲碗期待牠們的萌樣吧。

柯文哲今天在臉書貼出石虎媽媽平平照顧三胞胎的照片，表示動物園在3月2號迎接3隻新生石虎寶寶，石虎媽媽在裝設有監視鏡頭的人工巢箱內生產、哺育寶寶，讓動物園能留下珍貴的影像。

柯文哲說，棲息於低海拔淺山地區的石虎，每胎可產下1至4隻小寶寶，以2隻最常見。這次媽媽「平平」一口氣生了3隻。 木柵動物園的保育員特別留意石虎寶寶的吮乳次數、時間，為媽媽「平平」添加食物分量與營養素，不過這要很有技巧，不能太靠近，以免石虎媽媽因為緊張傷害到寶寶，希望石虎寶寶們都平安健康的長大。

柯說，石虎是台灣現存唯一的本土貓科動物，牠們在台灣已經瀕臨絶跡。這反映台灣本土動物正持續面對棲息地喪失或人為活動干擾的威脅，這些危機不會突然消失，所以需要和在地居民及保育團體合作溝通，用更寬廣的心，來學習與不同的生物共存。

柯也呼籲，大家不要使用捕獸夾與毒餌、不要把野生動物當寵物、夜間開車放慢車速、避免路殺，要選購對環境友善耕作方式之產品，人類不應該為了自己一時方便，成為生態永續的阻力。

柯文哲說，再等兩個月，石虎媽媽應該就會帶著寶寶們亮相，呼籲大家一同守護美麗的台灣，與自然共生，友善石虎，友善世間萬物。