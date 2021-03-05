嘉縣茶園山豬吊夾死長鬃山羊 涉案農民送辦

嘉縣家畜所接獲通報梅山鄉龍眼林山區有犬隻哀嚎，發現一處茶園及咖啡園內設有5只山豬吊（套索陷阱），其中3只殘留動物斷肢與一頭死亡幼齡長鬃山羊，將涉案農民移送法辦。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天表示，去年12月底接獲熱愛登山民眾通報，梅山鄉龍眼林大尖山與二尖山附近常聽到犬隻哀嚎，派員上山搜查，發現該區域犬隻竟高達9成以上遭夾傷殘廢。

林珮如表示，在山友協助搜查後，在李姓農民種植茶園、咖啡園內，發現5只山豬吊，其中3只殘留動物斷肢與一隻死亡長鬃山羊。

林珮如表示，承租該地的李姓農民雖否認設置，調查後認為涉嫌重大，今天將他依違反野生動物保護法移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。

林珮如說，去年一頭台灣黑熊遭農民設置的山豬吊夾斷前肢，此次換長鬃山羊被夾死，都讓人憤怒；農委會已明文禁用山豬吊與捕獸鋏，請農民遵守規定。