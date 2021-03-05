大翅鯨母子頻現身蘭嶼、綠島 海保署提醒「追逐會觸法」

蘭嶼、綠島海域最近出現大翅鯨母子優游，但疑似有船隻企圖靠近並追逐，鯨豚專家葉建成表示，不當接觸會改變鯨豚的行為。海洋委員會海洋保育署也提醒民眾，騷擾鯨豚將觸法。

從2月16日開始，有民眾在蘭嶼近海發現一對大翅鯨母子優游、噴水，大秀躍身擊浪，島上居民只要在岸邊就能感受大翅鯨巨大身影的震撼，引起瘋狂追鯨。

達悟族長輩說，飛魚會跟隨鯨豚而來，大翅鯨出現是好兆頭，果然這幾天捕飛魚都大豐收。

不僅蘭嶼，3月1日綠島近海也出現大翅鯨母子，同樣引起島上居民熱議。不過，昨天傳出疑似有船隻追逐大翅鯨，引起大家憤怒。

海保署表示，昨天發現有人在網路上直播追逐大翅鯨的畫面，讓人看了相當生氣，在野外遭遇或觀測鯨豚，要記得切勿包圍、衝撞切入、餵食、穿越拆散鯨豚群，對海上鯨豚，應保持一定距離，只要造成鯨豚個體或族群行為改變，就表示鯨豚已受到人為的干擾及衝擊。

海保署表示，尤其是對於最近出現的大翅鯨母子對，更應加大與動物們的相對距離，最少300公尺以上，，企圖靠近或追逐將迫使動物行為改變或驚嚇，呼籲遊客及船家應特別注意，避免因騷擾鯨豚而觸法。

海保署表示，騷擾鯨豚違反野生動物保育法，可能導致一年以下徒刑或併科新台幣30萬元罰金，目前海巡署會不定期派船協助監測及勸離船隻，並告知出港船舶不得追逐鯨豚，加強友善賞鯨保育宣導。

鯨豚專家葉建成說，在蘭嶼和綠島出現的鯨豚母子有可能是同一對，也可能不同，要比對照片才能確定。但能確定的是，這些大翅鯨都是要洄游到俄羅斯海域覓食，在蘭嶼看到母鯨體長約16至18米。從牠們並未跳出海面來看，應該只是路過蘭嶼、綠島的短暫休息行為。