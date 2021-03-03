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睽違20年喜迎石虎寶寶！媽媽「平平」生3隻

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
石虎媽媽「平平」自己進入巢箱內待產，於傍晚陸續誕下三隻小寶寶。圖／北市動物園提供
石虎媽媽「平平」自己進入巢箱內待產，於傍晚陸續誕下三隻小寶寶。圖／北市動物園提供

台北市立動物園所照養的兩隻石虎彼此看對眼，在昨天下午接近四點時，媽媽「平平」自己進入巢箱內待產，於傍晚陸續誕下三隻小寶寶，是動物園睽違20年再次迎接石虎寶寶的誕生。

台北市立動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，與特有生物研究保育中心合作推動石虎保育繁殖計畫，收容照養的石虎「小魚（公）」和「平平（母）」彼此看對眼。

動物園表示，去年12月下旬時，有觀察到交配的行為，於是開始追蹤「平平」的賀爾蒙變化，確認懷孕狀況。昨天下午接近四點時，「平平」自己進入巢箱內待產，於傍晚5點43分、6點及6點20分陸續誕下三隻小寶寶。

動物園表示，石虎媽媽每胎可產下1到4隻小寶寶，每胎兩隻的情況較為常見。雖然「平平」過去被救傷進入特有生物保育研究中心時，已有過生育的經驗，母性堅強，不過這次一口氣生下三隻寶寶，照顧起來將格外辛苦，保育員也會特別留意每隻石虎寶寶的吮乳次數和時間，並且為「平平」添加食物的份量和補充必要的營養素，確保三隻石虎寶寶都能喝到足夠的母乳，順利地成長茁壯。

另外，市立動物園為響應「世界野生動植物日」，特別與知名品牌合作，推出「黑沃咖啡瀕危動物濾掛咖啡禮盒」，以動物園目前積極參與保育計畫的石虎、紅毛猩猩、非洲野驢、棉頭絹猴等瀕危野生動物為設計發想，即日起全台黑沃門市及黑沃官網商城購買咖啡禮盒，將提撥5%銷售額捐入「台北市立動物園動物認養專戶」。

此次是動物園睽違20年再次迎接石虎寶寶的誕生。圖／北市動物園提供
此次是動物園睽違20年再次迎接石虎寶寶的誕生。圖／北市動物園提供

石虎 動物園

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