移除外來入侵種動物生亂象 綠委籲制定規範

台灣動物社會研究會今與民進黨立委林淑芬舉行記者會，要求農委會盡速制定「外來入侵種動物移除規範」，明定人道移除、安樂死等作業方式，並嚴禁移除動物再進入皮、肉等商業利用，以避免形成產業鏈，讓動物遭受無謂痛苦犧牲。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，人類社會因各種經濟利用而引入外來種動物，但因政府源頭管制失職到民間商業利用失序，導致部分「外來種」動物變成「外來入侵種」，影響本土生態環境。

林淑芬表示，為維護生物多樣性，外來入侵物種動物的移除有其必要，但目的正確，手段也必須正當，外來動物的生命也是命，應受尊重。移除作業必須兼顧動物福利，傳達正確的保育教育，避免錯誤的社會學習。

研究會指出，台灣現況是，當林務局認定綠鬣蜥、埃及聖䴉、斑腿樹蛙等為外來入侵種應移除，並補助各縣市政府執行移除工作時，卻未制訂任何作業及行為規範，導致沒有受過專業訓練的人皆可捕抓移除，甚至以錯誤方式讓動物慘死。

也有縣市政府常以金錢、物品鼓勵「素人」參與外來種動物移除，美其名增加移除速度，實則便宜行事，例如，屏東縣府從2019年起，舉辦民眾捕捉綠鬣蜥換「老鷹紅豆、有機黑豆」的活動；嘉義縣府則在2017年獎勵捕捉沙氏變色蜥，以每隻可兌換5元獎勵，綠鬣蜥則依體長每隻給予150或500元獎金，甚至傳有民眾飼養繁殖再送申請獎勵。

研究會也指出，外來種動物移除政策缺乏人道捕捉、安樂死等規範，導致移除手段五花八門，例如坊間捕捉綠鬣蜥方法有，使用彈弓、釣竿等，捕捉後常見利用膠帶綑綁綠鬣蜥嘴部、四肢；而移除埃及聖䴉方式包含破壞鳥蛋、捕捉幼鳥、用陷阱或架網捕抓成鳥，捕捉後的處死方式有用二氧化碳使動物窒息而死。

研究會也認為，移除決策雖成「必要之惡」，但移除後應盡速採取人道安樂死，動物屍體處置也需符合生物安全與疫病防治，不應作為皮用或肉用。

研究會提出四大訴求，包括明確訂定誰可以執行移除、訂定外來入侵種動物移除過程的福利規範，同時移除後的動物處理應制定「禁制」規範，以及政府應訂制更嚴格的源頭管理。

林淑芬也呼籲，盡速訂定「移除外來入侵種動物規範」，建立捕捉、運送、安樂死的人道準則和屍體處置、緊急應變措施的規定，並辦理執行人員專業訓練，建立獸醫防疫的專業知識和人道移除技術的演練；定期公開外來入侵種動物人道移除計畫的執行報告，並定期辦理外來種防治的生態教育和動物福利教育；調查捕捉外來種動物的虐待行為，依動物保護法規定查處，以避免虐待動物的歪風漸長。