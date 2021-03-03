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【動物冷知識】不只入侵台灣！綠鬣蜥威力強到連恐龍都以牠為名

聯合新聞網 / 綜合報導

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看綠鬣蜥的冷知識！




外來入侵種的綠鬣蜥會吃食農作物、破壞魚塭，已經引發地方生態浩劫。即使已經針對綠鬣蜥實施移除作業，綠鬣蜥數量仍逐年增長。根據林物局的資料顯示，從2016年移除527隻、2017年2365隻、2018年3657隻、2019年8068隻，去（2020）年全台灣的移除數量達到1萬4536隻！




禽龍是繼斑龍之後，世界上第二種正式命名的恐龍。斑龍、禽龍、以及林龍是最初用來定義恐龍總目的三個屬。後來恐龍的重建圖也隨著標本的新發現而改變。




台灣近期也有食用綠鬣蜥的報導，不過屏東科技大學副教授陳添喜表示，綠鬣蜥在原產地多棲息在溪湖，水質較乾淨的棲。台灣綠鬣蜥多棲息在水溝或排水系統，這些地方的水多為畜牧或工廠廢水，因此可能會有寄生蟲及工廠廢水污染的疑慮，不建議食用。

最近也有綠鬣蜥慘遭嘴含鞭炮爆頭的新聞，帽帽在這裡想呼籲大家，即使我們正在實施移除作業，但同時也要尊重生命，不要虐殺這些動物。

參考連結：1234

綠鬣蜥 恐龍

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