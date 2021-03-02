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影／國鳥叫春！阿里山遊樂區遊客拿食物誘帝雉涉觸法
228連假，嘉義縣阿里山森林遊樂區湧入大批賞花遊客，隨著櫻花季10日登場，遊客會再增加，春暖花開，遊樂區海拔2488公尺的小笠原，珍稀保育的國鳥帝雉正值繁殖期，當地早餐店員工發現有遊客為拍照，拿食物引誘帝雉，長期觀察帝雉的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，呼籲遊客不餵食、不引誘、不追逐，共同保育野生動物。
嘉義林區管理處阿里山工作站說，接獲有人反應餵食引誘帝雉，涉違反野保法行為，加派員工巡視，至今遊樂區未開罰違法者。
蘇家弘說，目前正值帝雉繁殖期，公帝雉準備大顯身手追求女友，此舉吸引許多人追蹤，有人利用鳥音及食物引誘，不但會造成群族改變食性、過度仰賴，及降低警戒心，觸犯野生動物保育法。
帝雉是第二級珍貴稀有保育類野生動物，騷擾、虐待保育類野生動物者，可以處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金，為了讓帝雉後代健康繁衍，請遊客與帝雉相遇時，不餵食、不引誘、不追逐，讓牠們在此安的生活。
蘇家弘表示，小笠原帝雉繁殖期，爭領域，求偶，打鬥有時候5隻一起爭鬥，非常熱鬧，帝雉被封為「國鳥」，是千元台幣背面圖案，帝雉3至7月繁殖季，公鳥看到母鳥，紅色肉垂膨大，會在母鳥前展現雄風求偶，為爭領域振翅，與其他帝雉打架，會發出爭領域聲音。
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