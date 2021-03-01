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瓶鼻海豚覓食誤闖沙港 澎湖農漁局引導出海
一尾保育類瓶鼻海豚，疑因追逐覓食誤闖澎湖沙港漁港區洄游，2月27日晚迄今停留2天1夜後欲走還留。今天中午在澎湖農漁局僱請休閒船筏引導後，這才讓牠重返大海遨游。
海巡署第七岸巡沙港安檢所表示，這尾體長約1公尺半的印太洋瓶鼻海豚，27日傍晚疑因追逐覓食誤闖湖西鄉沙港漁港內洄游，讓已多年不見海豚蹤影的漁港旁湧入一睹超萌嬌客人潮，海豚不時探頭呼吸，模樣非常可愛。
岸巡沙港安檢勤務人員表示，瓶鼻海豚在今天清晨3時多一度游出港外洄游，但上午8時多疑海水漲潮又游回港區。經澎湖縣政府農漁局雇來一艘休閒船筏，配合漲潮之際，在中午10時50分小心翼翼引導海豚出海，重返大海遨游。
沙港當地耆老表示，沙港早年以圍捕海豚為名，但在野生動物保育法公布後，澎湖北海海域雖有成群鯨豚洄游，但漁民也未再驅趕或圍捕，迄今有20多年未見海豚，這尾瓶鼻海豚誤闖沙港也讓民眾有機會再看見海豚身影。
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