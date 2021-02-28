說好一起長大！雪橇犬失控變巨狗 暖心畫面曝光網友：太有愛

雪橇總是不會令人失望！日本有狗主在社交平台表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！

狗主表示Sena性格貪玩，最愛冬天時出外玩雪，主人亦經常帶Sena與其他雪橇聯誼，愛犬時常都玩到樂而忘返。一家人非常寵愛狗狗，更打算三月中時會多養一隻小雪橇，與Sena作伴。

雖然Sena到家只有半年多，但與小主人的感情已經很好，一直相處融洽，他們更時常一起擠在窗邊看風景。主人4個月前為他們拍下此暖心畫面，當時Sena與姐姐站在一起時，身高幾乎一樣，從背影來看，就像同齡的夥伴。

但事隔幾個月後，Sena突然變成巨狗，身形非常健壯，樣子帥氣，眼神亦充滿自信，已經可以把姐姐抱在懷裡，與當時的小伙子模樣大相逕庭，連主人都不敢相信！

網友看到照片後紛紛笑指，「這個畫面也太美了」、「雪橇犬好像變成保姆了」、「Sena的站姿好像男朋友啊！」、「姐姐變成小鳥依狗，他們實在是太可愛了」、「明明說好一起長大，二哈怎麼自己先偷跑啊」、「最萌身高差」、「有種兩小無猜的感覺哈哈哈」、「比較好奇窗邊到底有什麼，他們可以看得這麼入迷」、「感覺他們好像兄弟姊妹」。

主人4個月前為他們拍下此暖心畫面，當時Sena與姐姐站在一起時，身高幾乎一樣，從背影來看，就像同齡的夥伴。 （Twitter@yu_vell30) 剛出生的Sena長得很可愛。 （Twitter@yu_vell30)

延伸閱讀：

柴犬找雪橇犬玩耍等半天失望而回 媽看心酸背影不忍告知殘酷真相

雪橇犬｜狗狗聽見媽沒帶鑰匙門外求救 施展特殊技能令媽成功回家

文章授權轉載自《香港01》