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金飾店防搶演練 店狗哈士奇「失職」繼續睡笑翻網友

香港01 / 李納德
哈士奇在安全測試期間全程睡覺，見到「搶匪」仍躺着繼續睡。 圖／「นุงลัคกี้ ไซบิเรียนเซินเจิ้น﻿」FB影片截圖
哈士奇在安全測試期間全程睡覺，見到「搶匪」仍躺着繼續睡。 圖／「นุงลัคกี้ ไซบิเรียนเซินเจิ้น﻿」FB影片截圖

看牠睡眼惺忪的神情，為食的背影，沒有跟人走已經偷笑了。泰國日前1段「打劫片」爆紅，當地有珠寶金行被持槍賊人打劫，但在門口看守的哈士奇竟然全程昏迷式躺在地上睡覺，樣子還非常可愛。不過，這次「搶劫」其實是警方的保安測試，賊人真身其實是警察。閉路電視畫面意外令這隻叫「Lucky」的哈士奇俘虜不少粉絲，主人受訪時更護犬心切，幫狗狗想出「失職」的理由，像說其實愛犬一早洞悉賊人身份等，令網民大讚牠醒目。

泰國1隻看門犬Lucky日前在網上爆紅，牠平日在主人開設的珠寶金行看守，但日前店舖被劫，牠竟然「睡足全程」，看得網民一陣爆笑，好在這只是當地警方辦的搶劫演習，原意是幫商戶做保安測試。

主人早前在fb上傳1段攝於2月16日的閉路電視畫面，只見1名「賊人」持槍威嚇老闆，要求老闆將裝有金器的袋子給他，這時Lucky完全是昏迷式沉睡，對所有動靜不聞不問，專心睡覺。主人Worawut Lomwanawong當時想看愛犬會不會有所反應，嘗試嚇跑賊人，但測試結果明顯失敗。主人還補充指，警員在做演習，模擬賊人搶劫金行，所以沒有使用真槍。

不過Lucky實在太可愛，雖然「失職」但一秒圈粉，觀看fb的生活照就知道牠過得有多寫意，平日不時在店舖睡覺，就是跑到附近的小吃攤和攤販「打交道」，討食物的意思過於明顯。

老闆後來接受泰國傳媒訪問，Lucky原來是隻流浪狗，自己7年前收養了牠，讓牠住在自己的珠寶店內順便看門口，Lucky初時身體很差，患蜱傳疾病及性病肉芽腫等，但牠當時已懷孕，要等到寶寶出生才可以服藥治療，「我相信牠之前的生活很艱難」，故改了Lucky這個名，希望牠展開新生活時運氣十足，如今從其生活和體型上亦可看到Lucky相當幸福。

Worawut替愛犬解釋，當地警察每天都會巡邏途經他的店，狗狗原來就這樣認識了這名警察，牠可能認出了劫匪其實是警察假扮的，所以才會什麼都不理繼續睡覺，稱自己重看都覺得很好笑。

泰國當局希望對珠寶店進行安全測試，Worawut的店剛好被選中參與這次認真的安全測試。Worawut深信一旦遇到真的持槍劫匪時，Lucky必定有所反應，因為平日只要Worawut發出聲音或叫牠時，Lucky會很活躍地回應，而測試時因為他全程沒有叫Lucky，「這不是真實情況，我必須保持鎮定」。

泰國金飾店飼養的哈士奇「Lucky」。 圖／「นุงลัคกี้ ไซบิเรียนเซินเจิ้น﻿」FB圖片
泰國金飾店飼養的哈士奇「Lucky」。 圖／「นุงลัคกี้ ไซบิเรียนเซินเจิ้น﻿」FB圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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