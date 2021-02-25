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影／與飼主分離6週重逢 大型犬激動難耐直撲懷裡討抱

聯合新聞網 / 綜合報導
一位外國飼主因病住院，六週沒和狗狗見面。近日終於有機會重逢，興奮的狗狗馬上撲到飼主懷中討抱。圖擷取自youtube
一位外國飼主因病住院，六週沒和狗狗見面。近日終於有機會重逢，興奮的狗狗馬上撲到飼主懷中討抱。圖擷取自youtube

俗話說「狗是人類最忠實的朋友」，人與狗之間的緣分，早在千百年前就已經締結起。在現代社會，狗狗也是和人形影不離的熱門寵物。最近國外就有人分享影片，藉由狗狗與分隔多時的主人互動，再次見到人和狗之間培養出來的深厚感情。

根據日本媒體「Grape」報導，一位外國飼主因病住院，幾乎六個禮拜和愛犬分離。直到某天，這位飼主才好不容易找到機會，和狗狗見上一面。而狗狗看到闊別多時的主人，立刻奔向飼主的懷中，速度之快令人措手不及。最後在懷裡撒嬌的狗狗，也露出幸福的樣子。影片則被拍下來在社群網站上分享。

網友看到這影片，紛紛表示「狗比人棒多了！乖狗狗」、「我要哭了…他真的很想念他爺爺（飼主）」、「那狗狗就像是想著『爺爺，你需要舔舔！』」、「好甜蜜，他們彼此都很想念對方…這讓我淚崩了，但這是喜悅的淚水」、「願神保佑他們」。

也有網友說「多虧醫院人員的努力才讓他們重聚，要好好感謝」、「我哭了，寵物果然是最好的良藥」、「所有醫院和老人院，都應該做一個能夠讓人能夠接觸寵物的地方」、「愛是最偉大的」。

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