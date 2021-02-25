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扯！殘殺長頸鹿「挖心臟」打卡挨轟 女獵人駁：維持生態平衡

香港01 / 安祖娜
南非女獵人Merelize Van Der Merwe熱愛打獵，日前以狩獵一隻17歲長頸鹿作為慶祝情人節的禮物，更高舉牠的心臟打卡拍照，引來網友撻伐。圖擷自臉書@Merelizevdm
南非女獵人Merelize Van Der Merwe熱愛打獵，日前以狩獵一隻17歲長頸鹿作為慶祝情人節的禮物，更高舉牠的心臟打卡拍照，引來網友撻伐。圖擷自臉書@Merelizevdm

打獵活動備受爭議，不少人認為狩獵如同將個人快樂建築於野生動物的痛苦之上。南非有一家三口早前竟以打獵作為慶祝情人節的活動，丈夫專程安排妻子狩獵1隻17歲的野生長頸鹿，妻子更當場將長頸鹿的心臟挖出並打卡炫耀，引來網友狠批。

英國《獨立報》及美國《紐約郵報》報導，現年32歲、於南非經營農場的Merelize Van Der Merwe早前於臉書大曬自己非一般的「5星級情人節禮物」，引起各界批評。熱愛狩獵的Merelize指稱，原以為情人節會與丈夫Gerhardt Nell去度假，後來才知對方花費約1千5百英鎊（約台幣6萬元）安排了特別的狩獵活動，讓她在南非大草原進行「獎盃狩獵」（Trophy hunting）作為禮物。

Merelize最終獵殺了17歲的野生長頸鹿，她更當場將長頸鹿的心臟挖出，並貼出與血淋淋長頸鹿心臟的「打卡」合照，興奮表示「你知道長頸鹿的心臟有多大嗎？得到這情人節禮物絕對是千載難逢的事！我不敢相信我的眼睛，牠的斑紋又大又黑，老得讓牠的主人也不知道牠能否多活3個月。」

她又貼出打獵過程的影片，可見她與丈夫在草原上走來走去觀察長頸鹿的位置，以長槍瞄準長頸鹿頸部後隨即開槍，走近後再「補槍」確保長頸鹿無力起身。影片中更透露，長頸鹿的毛皮將成為她家的新毛毯。

Merelize其後上傳另一部影片，顯示有人拿著仍不斷滴出鮮血的長頸鹿心臟，以軍刀於泥地上解剖，畫面觸目驚心。她則在旁邊解說，指出長頸鹿心臟有3個心房，且比其他動物的心臟大得多；她更強調，影片是與當地學校合作，作為教學用途。

南非女獵人Merelize Van Der Merwe熱愛打獵，日前以狩獵一隻17歲長頸鹿作為慶祝情人節的禮物，更高舉牠的心臟打卡拍照，引來網友撻伐。圖擷自臉書@Merelizevdm
南非女獵人Merelize Van Der Merwe熱愛打獵，日前以狩獵一隻17歲長頸鹿作為慶祝情人節的禮物，更高舉牠的心臟打卡拍照，引來網友撻伐。圖擷自臉書@Merelizevdm

大批網友及關注動物權益的人紛紛在Merelize的貼文下方留言，狠批其行為野蠻又殘忍，但她卻理直氣壯反駁指狩獵行為正確，不但能維持生態平衡，也能為當地增加就業機會，指狩獵長頸鹿當天已「為11個人創造了工作機會」及「為當地人提供了很多新鮮肉」。

Merelize事後也繼續發文分享對狩獵行為的熱愛，表明不會理會其他人的批評，「多年以來，我一直在聽他們說有關狩獵的不同論調，但我仍在不斷狩獵」。她又稱自5歲開始便參與打獵活動，至今已獵殺至少500隻動物，包括獅子、公牛、豹及大象，「我獵殺了連自己也數不盡的動物，但每次再狩獵時，我仍然感到興奮」。

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文章授權轉載自《香港01》

南非 野生動物保護區 動保團體

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