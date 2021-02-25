聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／6腿2尾巴狗兒奇蹟誕生存活 活潑很愛趴趴走
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國奧克拉荷馬市的獸醫16日接生了一隻名為「隊長」（Skipper）的澳洲邊境牧羊犬混種新生幼犬，牠有著6隻腿和2條尾巴。
獸醫提到「隊長」是單頭畸胎，在媽媽子宮裡跟另一個胚胎沒有完全分開，才導致牠與眾不同，而這種畸胎犬通常不易存活下來，「隊長」的誕生堪稱奇蹟。牠每條腿都能移動且對刺激做出反應，牠的飲食狀況和生長跡象也都正常，但牠長大後可能須要接受物理治療，或在身上安裝助行設備。
「隊長」除了有2條尾巴、6隻腿特殊的外觀，牠還有2個骨盆、2個下泌尿道、以及2個生殖系統，且牠的脊椎也有脊柱裂（Spina bifida）的跡象。
「隊長」的媽媽拒絕親餵牠，所以牠現在以奶瓶餵養。牠的飼主創辦募資網頁，希望籌措看診費以及未來可能需要的手術費。
「隊長」的器官目前運作良好，「吃喝拉撒都沒問題，且身體強壯！」目前「隊長」已和飼主回家，獸醫承諾會繼續監視牠的發展狀況，希望讓牠在接下來能沒有痛苦且舒適的過生活。
飼主透露「隊長」在家很會趴趴走，看起來是外側的腿比較使得上力，牠現在甚至學會爬下床的技巧。飼主還提到：「牠行動自如、吃得很好，且如廁問題已解決。我們持續鼓勵牠建立信心，牠也不斷激勵自己做更多事。」
飼主表示隊長的體重、成長曲線正常，「正走向幸福快樂、健康的道路。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言