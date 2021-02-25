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影／6腿2尾巴狗兒奇蹟誕生存活 活潑很愛趴趴走

聯合新聞網 / 綜合報導
小狗生來有6隻腿和2條尾巴。圖／取自dailymail
小狗生來有6隻腿和2條尾巴。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國奧克拉荷馬市的獸醫16日接生了一隻名為「隊長」（Skipper）的澳洲邊境牧羊犬混種新生幼犬，牠有著6隻腿和2條尾巴。

獸醫提到「隊長」是單頭畸胎，在媽媽子宮裡跟另一個胚胎沒有完全分開，才導致牠與眾不同，而這種畸胎犬通常不易存活下來，「隊長」的誕生堪稱奇蹟。牠每條腿都能移動且對刺激做出反應，牠的飲食狀況和生長跡象也都正常，但牠長大後可能須要接受物理治療，或在身上安裝助行設備。

「隊長」除了有2條尾巴、6隻腿特殊的外觀，牠還有2個骨盆、2個下泌尿道、以及2個生殖系統，且牠的脊椎也有脊柱裂（Spina bifida）的跡象。

「隊長」的媽媽拒絕親餵牠，所以牠現在以奶瓶餵養。牠的飼主創辦募資網頁，希望籌措看診費以及未來可能需要的手術費。

「隊長」的器官目前運作良好，「吃喝拉撒都沒問題，且身體強壯！」目前「隊長」已和飼主回家，獸醫承諾會繼續監視牠的發展狀況，希望讓牠在接下來能沒有痛苦且舒適的過生活。

飼主透露「隊長」在家很會趴趴走，看起來是外側的腿比較使得上力，牠現在甚至學會爬下床的技巧。飼主還提到：「牠行動自如、吃得很好，且如廁問題已解決。我們持續鼓勵牠建立信心，牠也不斷激勵自己做更多事。」

飼主表示隊長的體重、成長曲線正常，「正走向幸福快樂、健康的道路。」

獸醫 幼犬 手術

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