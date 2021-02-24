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影／母鯊肚裡驚見「人臉小鯊魚」 漁夫認定好運：出價多少都不賣！
英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，印尼48歲漁夫紐倫（Abdullah Nuren）21日意外以漁網捕獲1隻母鯊魚，當他剖開鯊魚肚子時竟發現裡面有3隻小鯊魚，其中1隻有著畸形的臉，2隻圓滾滾的眼睛長在吻端下方而非身體2側，配著張開的嘴巴，模樣激似人類臉孔。
紐倫表示母鯊魚肚裡其他2隻小鯊魚無異狀，只有這隻長得不一樣。後來紐倫帶著這隻長相特別的小鯊魚回家，家人想辦法保存牠。
紐倫說他家擠滿想看小鯊魚的人，鄰居紛紛出價想購買這隻小鯊魚，但都被他一口拒絕：「很多人都想買小鯊魚回家，但我會保留這隻小鯊魚，因為我認為牠會為我帶來好運。」
網友DoubleDoom提到：「就算有眼睛和嘴巴，也不代表長得像人臉。」網友asyouwish也同意小鯊魚看起來不像人：「比較像電影魔鬼剋星 （Ghostbusters）裡面的棉花糖人。」
網友Katie23333則認為紐倫當時應該放生母鯊魚：「如果漁夫是意外捕獲母鯊，為什麼不放鯊魚走？而是殺死母親和肚子裡還沒發育完成的寶寶。」
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