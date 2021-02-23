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狗狗被困河冰4天性命垂危 救援隊出動裝備成功救起
當狗狗遇上困難時，希望大家都能伸出援手。這個奇蹟般的救狗故事，來自美國的底特律河邊，當時有人發現一隻狗被困在結冰的河上，牠已在這裡4天了，一直沒辦法順利離開，最終出動救援人員，在驚險下將狗救起。
事件發生在上周三（2月17日）底特律河附近的居民，發現有狗狗在結冰的河上徘徊走動，看起來似乎是迷路，最後還不小心跌到冰冷的河裡。雖然大家都想去救援，但結冰的河面並不穩固，冒險走上去的話隨時會掉到河裡。
大家都很緊張狗狗情況，致電到不同單位希望有人能伸出援手，最終在周六時救援組織出動巨型的裝備，成功救出這隻垂危小狗。
狗狗被送往醫院，獸醫發現牠身上的皮毛都結成冰塊，甚至出現營養不良及胰臟癌的狀況，好在及時被救起，不然可能有生命危險，由於掃不到晶片無法確定是否有人飼養，因此大家決定幫狗狗取名為Miracle （奇蹟）。
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文章授權轉載自《香港01》
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