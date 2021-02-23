罕見冬候鳥黑頸鷿鷈換繁殖羽 鰲鼓濕地倒影驚豔
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥報到，吸引鳥友遊客賞鳥，賞鳥季接近尾聲，生態觀察家暨攝影師蘇家弘觀察發現，以前布袋黑頸鷿鷈5隻，現在飛到鰲鼓濕地棲息，現在換繁殖羽，非常美麗，棲息湖面水中夢幻倒影之美。
蘇家弘日前在東石鄉鰲鼓濕地，以及布袋新塭，觀察拍攝自然生態，發現黑頸鷿鷈（ㄆㄧˋ ㄊㄧˊ）繁殖羽，越來越美麗，自由自在理毛，罕見的冬候鳥黑頸鷿鷈，鳥怕人，總是離的遠遠的，牠的繁殖羽具有獨特的赭石色羽毛，延伸到眼睛後面和耳蓋上。
據生態前輩、有「黑面琵鷺之父」王徵吉指稱，黑頸鷿鷈繁殖羽在台灣沒有見過，之前在黑龍江才拍到繁殖羽，很幸運能夠拍到逐漸轉化為繁殖羽的黑頸鷿鵜，將持續追蹤其羽毛的變化。
在台灣度冬的鷿鷈科鳥類，有黑頸鷿鷈、冠鷿鷈（鳳凰鷿鷈）、角鷿鷈與小鷿鷈，前3種在台灣比較少見，「至於過境鳥要停留台灣多久不知道，就要看、牠們的習性而定。」
這4種中以冠鷿鷈體型最大，黑頸鷿鷈體型比小鷿鷈稍大，而小鷿鷈已成常見的台灣留鳥，夏、冬季都可看到在台灣繁殖。黑頸鷿鷈眼睛紅色，頸部為黑褐色是其特徵，鳥喙為黑色略往上翹，翅短而窄，尾退化，腿位於身體後方具有瓣蹼，終年生活在水中。分布範圍在北美洲西部，歐亞大陸至蒙古西部、非洲、南美洲及中國東北。
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