罕見冬候鳥黑頸鷿鷈換繁殖羽 鰲鼓濕地倒影驚豔

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥報到，吸引鳥友遊客賞鳥，賞鳥季接近尾聲，生態觀察家暨攝影師蘇家弘觀察發現，以前布袋黑頸鷿鷈5隻，現在飛到鰲鼓濕地棲息，現在換繁殖羽，非常美麗，棲息湖面水中夢幻倒影之美。

蘇家弘日前在東石鄉鰲鼓濕地，以及布袋新塭，觀察拍攝自然生態，發現黑頸鷿鷈（ㄆㄧˋ ㄊㄧˊ）繁殖羽，越來越美麗，自由自在理毛，罕見的冬候鳥黑頸鷿鷈，鳥怕人，總是離的遠遠的，牠的繁殖羽具有獨特的赭石色羽毛，延伸到眼睛後面和耳蓋上。

據生態前輩、有「黑面琵鷺之父」王徵吉指稱，黑頸鷿鷈繁殖羽在台灣沒有見過，之前在黑龍江才拍到繁殖羽，很幸運能夠拍到逐漸轉化為繁殖羽的黑頸鷿鵜，將持續追蹤其羽毛的變化。

在台灣度冬的鷿鷈科鳥類，有黑頸鷿鷈、冠鷿鷈（鳳凰鷿鷈）、角鷿鷈與小鷿鷈，前3種在台灣比較少見，「至於過境鳥要停留台灣多久不知道，就要看、牠們的習性而定。」