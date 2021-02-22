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泰國流浪狗以身擋車往前開 背後原因超暖心

香港01 / 謝茜嘉／報導
有隻流浪狗在白色私家車前走來走去，嘗試以肉身阻擋私家車前行。（Nirut Muangwong@TikTok截圖）
有隻流浪狗在白色私家車前走來走去，嘗試以肉身阻擋私家車前行。（Nirut Muangwong@TikTok截圖）

貓、狗除了忠心，更非常有靈性。最近泰國網上再度瘋傳1段行車記錄器舊片，車主拍到流浪狗在另1輛私家車前不斷晃來晃去，試圖阻止私家車繼續駛前，後來看見原來前方正有1名老婆婆正在過馬路，流浪狗的舉動令一眾網友大為感動，大讚是隻有人性的狗狗。

該車行車記錄器片段近日在facebook瘋傳，片中可見1輛白色私家車無故停在馬路中間，拍片的車主尼魯（Nirut Muangwong）後來一直把車駛前，才發現有隻流浪狗擋在白色私家車前走來走去，嘗試以肉身阻擋私家車前行。

尼魯再望向前方，原來有位老婆婆正過馬路，他隨即明白流浪狗其實想幫助婆婆，狗狗的窩心舉動也感動了他。

不過，有關片段顯示日子是2016年1月10日，相信事件並非在近日發生，但仍有大批網友留言，大讚流浪狗竟然如此有靈性，更高呼想收養牠，「是隻可愛的狗狗」、「很感人的時刻」、「牠應該是人扮的吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

流浪狗 婆婆 行車記錄器

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